Para comemorar o último dia da Expobira 2026, vamos fazer um super sorteio!Pa…

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📅 Sorteio realizado amanhã 15/06.
Boa sorte a todos! 🍻
#Sorteio #ChoppColonia #BortoliChopp #Expobira2026
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