Barcelona pede empréstimo de R$ 1,2 bilhão para atacar mercado e reforçar elenco

O Barcelona pretende recorrer a um empréstimo de 210 milhões de euros (cerca de R$ 1,23 bilhão) para ampliar a capacidade de investimento no mercado de transferências e aliviar a pressão sobre o caixa. A operação ocorre após o clube desembolsar 80 milhões de euros (R$ 470,4 milhões) pela contratação de Anthony Gordon, do Newcastle, e enquanto tenta avançar por Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund.

Segundo a rádio espanhola “Cadena Ser”, o financiamento é considerado estratégico pela diretoria para reforçar o elenco comandado por Hansi Flick e garantir recursos para novos investimentos. A movimentação também busca reduzir os impactos financeiros provocados pelos atrasos nas obras do Camp Nou.

O empréstimo será estruturado por meio de títulos de dívida conhecidos como “Senior Media Notes”, utilizados por grandes empresas dos setores de mídia e entretenimento para captar recursos. As receitas dos direitos de transmissão das próximas temporadas serão oferecidas como garantia da operação. O valor de 210 milhões de euros equivale a aproximadamente R$ 1,23 bilhão.

A nova injeção de recursos se soma ao investimento realizado na contratação de Anthony Gordon. O atacante inglês deixou o Newcastle por 80 milhões de euros, aproximadamente R$ 470,4 milhões, e tornou-se o primeiro grande reforço do Barcelona para a próxima temporada.

Mesmo após a operação, o clube pretende continuar ativo no mercado. O próximo alvo é Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund.

De acordo com a imprensa catalã, o Barcelona já chegou a um acordo com o atacante alemão sobre as condições pessoais do contrato. Agora, precisa negociar a transferência com o Borussia Dortmund, que mantém vínculo com o jogador até junho de 2027.

A possível contratação de Adeyemi é tratada como uma operação independente da tentativa de contratar Julián Álvarez. O argentino continua sendo considerado o principal objetivo da diretoria para reforçar o ataque.

O Barcelona busca jogadores com características diferentes para aumentar as possibilidades ofensivas do elenco. Adeyemi é visto como um atacante vertical, veloz e agressivo, capaz de atuar pelos lados do campo e explorar espaços em transições.

O perfil agrada a Hansi Flick. O treinador pretende construir um setor ofensivo versátil, com jogadores capazes de trocar de posição e se adaptar a diferentes adversários.

A inspiração seria o modelo utilizado pelo Paris Saint-Germain de Luis Enrique, marcado pela mobilidade dos atacantes e pela ausência de dependência de uma única referência ofensiva.

Adeyemi disputou 26 partidas na última edição do Campeonato Alemão, marcou cinco gols e deu três assistências. Aos 24 anos, o atacante também integra a seleção da Alemanha.

A busca por reforços ocorre em meio a uma situação financeira que continua exigindo atenção. Apesar do aumento das receitas e das medidas adotadas nos últimos anos, o Barcelona prevê voltar a ultrapassar os limites estabelecidos pelo Fair Play Financeiro na próxima temporada.

O cenário poderá provocar novas restrições para a inscrição de jogadores. A diretoria considera que a captação de recursos será importante para ampliar a margem de atuação e evitar dificuldades semelhantes às enfrentadas em janelas anteriores.