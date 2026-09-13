Prazo para inscrições no Prêmio Rádio MEC encerra neste domingo

O prazo para submeter obras musicais inéditas à 22ª edição do Prêmio Rádio MEC chega ao fim neste domingo, dia 13 de setembro.

Artistas, compositores e instrumentistas de todo o Brasil têm apenas até o final deste dia para realizar a inscrição gratuita no concurso, que é uma iniciativa da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O objetivo central da premiação é revelar novos talentos e ampliar a divulgação de Música inéditas, garantindo que essas produções ganhem espaço na grade de programação da emissora.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o processo de cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo site oficial da Rádio MEC, onde também é possível consultar o regulamento completo da edição.

Categorias e critérios de participação

A competição está dividida em três categorias principais: Música Clássica, Música Instrumental e Música para Infância. Para que a obra seja aceita, ela deve estar alinhada ao perfil artístico da rádio.

Um ponto importante é que, no caso de composições que possuam letra, o idioma deve ser, obrigatoriamente, o português. A iniciativa valoriza a diversidade cultural e a formação de novos públicos em todo o território nacional.

Como funciona a premiação

O Prêmio Rádio MEC concederá um total de nove troféus. Seis dessas premiações serão decididas por um corpo de jurados especializados, contemplando o melhor intérprete e a melhor música em cada uma das três categorias citadas.

Cronograma e divulgação dos resultados

Após o encerramento das inscrições, as Música classificadas serão anunciadas no dia 25 de setembro e passarão a ser veiculadas na programação da rádio. As composições finalistas serão divulgadas em 18 de novembro.

A grande revelação dos vencedores desta 22ª edição está marcada para o dia 1º de dezembro. Além do reconhecimento, os artistas selecionados terão suas obras integradas ao acervo e à programação da emissora.

Perguntas frequentes (FAQ)

Qual é o prazo final para se inscrever no Prêmio Rádio MEC? O prazo para inscrições termina neste domingo, dia 13 de setembro.

Onde devo realizar a minha inscrição? As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente pelo site oficial radiomec.ebc.com.br.

Quais são as categorias do concurso? O prêmio contempla três categorias: Música Clássica, Música Instrumental e Música para Infância.

Como os vencedores são escolhidos? A escolha ocorre por meio de um júri especializado, para categorias de melhor música e intérprete, e também por voto popular.

As Música precisam ser inéditas? Sim, o regulamento exige que as obras musicais enviadas sejam inéditas e, caso possuam letra, estejam no idioma português.