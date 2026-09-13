Mãe internada quase cinco meses após acidente que matou filha de 6 anos morre no Paraná

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Morreu no sábado (12) Fabiane Grando Brotto, de 41 anos, que estava internada desde o acidente ocorrido em 22 de abril na BR-277, em Céu Azul, no Oeste do Paraná. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais.
Fabiane estava internada no Hospital Universitário de Cascavel desde o dia do acidente. A filha dela, Bianca Grando Brotto, de seis anos, morreu no local da batida.
Conforme divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), imagens de uma câmera de segurança mostram o carro quase concluindo a travessia da rodovia quando foi atingido lateralmente por um caminhão. Com o impacto, o veículo foi arrastado por 86 metros, segundo a PRF.
Bianca estava no banco de trás e morreu no local. Fabiane sofreu traumatismo craniano e permaneceu internada desde então no Hospital Universitário de Cascavel. Segundo o Corpo de Bombeiros, o pai e o irmão da menina estavam em outro carro, logo atrás, e testemunharam o acidente.
A família havia saído de Matelândia e seguia para almoçar em um pesqueiro em Céu Azul; depois, retornaria para Toledo, onde moravam.
Nas redes sociais, a família publicou a seguinte mensagem: “Hoje haverá um encontro no céu. Depois de uma longa e difícil caminhada, hoje ela parte ao encontro de sua Bianca. Um amor que agora se reencontra no céu e que continuará vivendo, de tantas formas, entre nós”.
Fabiane era professora dos anos iniciais do ensino fundamental e trabalhava no Colégio La Salle Toledo, que publicou nota de pesar: “Que as boas lembranças, o carinho e o legado deixado por Fabiane permaneçam vivos nos corações de todos que tiveram o privilégio de compartilhar sua caminhada”.
Ela morava com a família em Toledo e era filha de Luiz Grando, ex-prefeito de Pato Bragado. Fabiane deixa o marido e um filho.
A missa de corpo presente foi marcada para as 9h30 deste domingo (13), seguida do sepultamento no Cemitério Jardim da Saudade.