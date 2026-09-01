Temporal provoca alagamentos, queda de árvores e estragos em Curitiba e região

Um forte temporal atingiu Curitiba e municípios da Região Metropolitana na tarde da segunda-feira (31), causando alagamentos, quedas de árvores e diversos estragos. Segundo a Defesa Civil, até as 5h15 de terça-feira (1º), foram registrados 83 milímetros de chuva em 24 horas na capital, além de 23 pontos de alagamento e 60 ocorrências relacionadas à queda de árvores e galhos.

O temporal também provocou danos em Almirante Tamandaré, onde três postes caíram e parte da cobertura do auditório do Colégio Estadual Tancredo Neves foi danificada. Uma rua precisou ser interditada completamente, mas as aulas não foram comprometidas, conforme a Secretaria Estadual de Educação do Paraná, que monitora a situação para garantir a segurança da comunidade escolar.

Registros e impactos do temporal

Além das quedas de árvores e alagamentos, o temporal trouxe granizo e rajadas de vento intensas, que chegaram a deixar o céu escuro no início da tarde, fazendo com que o dia “virasse noite”. Os maiores acumulados de chuva nas estações monitoradas foram no córrego Bigorrilho (77 mm), Matriz (82,6 mm) e Alto da XV (82,2 mm).

Em Araucária, a Defesa Civil informou a queda de um muro próximo a uma residência e a um ponto de ônibus, aumentando os pontos de atenção na região.

Previsão do tempo

Apesar da instabilidade perder força nesta terça-feira, ainda há previsão de chuva forte em algumas regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso de tempestade para o Paraná até às 23h59, com possibilidade de chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora, ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h e chance de granizo.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade deve dar uma trégua na quarta-feira (2), mas deve retornar com mais intensidade entre quinta (3) e sexta-feira (4), acompanhando a formação de um novo ciclone na região.