Prédio residencial desaba em Delhi; dezenas de estudantes são temidos presos

Edifício de cinco andares desabou em Satya Niketan no domingo; há ao menos um morto, seis resgatados e até 50 pessoas eram ocupantes, segundo testemunhas

Testemunhas disseram a meios locais que havia até 50 pessoas no edifício — identificado como o hostel “Hostel Daze” e próximo ao campus da Delhi University — quando ele desabou por volta das 13h30 (hora local; 08:00 GMT).

Resgate e vítimas

Segundo a BBC, que cita a emissora NDTV, ao menos uma pessoa morreu, duas estão em condição crítica e seis já foram resgatadas até o momento. Um membro da assembleia legislativa presente no local afirmou que alguns estudantes presos estariam fazendo ligações debaixo dos escombros.

A chefe de governo de Delhi, Rekha Gupta, afirmou que um prédio adjacente foi evacuado “como medida de precaução” e declarou que “todo esforço possível está sendo feito para resgatar com segurança os que estão presos” (tradução livre), conforme relato da BBC.

Possíveis causas e reações

Testemunhas relataram que havia obras no porão do edifício. Um comerciante da região disse à agência ANI, citado pela BBC, que o prédio estava sob um contrato de arrendamento de 100 anos e que o arrendatário teria realizado escavações no porão para aumentar renda. O comerciante afirmou também que, embora a parte superior tivesse sido reforçada, as colunas inferiores eram fracas e que trabalhadores da construção ficaram soterrados.

A National Students’ Union of India pediu investigação sobre as causas do desabamento e responsabilização de eventuais responsáveis, segundo a BBC.

Informações adicionais e investigação

A polícia de Delhi disse que o edifício tinha cerca de 40 ou 50 anos, segundo a BBC. Testemunhas também relataram que outro prédio vizinho desabou; a autoridade local confirmou a evacuação do imóvel ao lado. Ainda de acordo com a BBC, que cita o Times of India, a polícia procura o proprietário do edifício.

As operações de socorro prosseguiam no local no momento da publicação da reportagem, sem informações adicionais sobre o número final de vítimas ou sobre a conclusão das buscas.