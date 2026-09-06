Prédio residencial desaba em Delhi; dezenas de estudantes são temidos presos

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Testemunhas disseram a meios locais que havia até 50 pessoas no edifício — identificado como o hostel “Hostel Daze” e próximo ao campus da Delhi University — quando ele desabou por volta das 13h30 (hora local; 08:00 GMT).
Segundo a BBC, que cita a emissora NDTV, ao menos uma pessoa morreu, duas estão em condição crítica e seis já foram resgatadas até o momento. Um membro da assembleia legislativa presente no local afirmou que alguns estudantes presos estariam fazendo ligações debaixo dos escombros.
A chefe de governo de Delhi, Rekha Gupta, afirmou que um prédio adjacente foi evacuado “como medida de precaução” e declarou que “todo esforço possível está sendo feito para resgatar com segurança os que estão presos” (tradução livre), conforme relato da BBC.
Testemunhas relataram que havia obras no porão do edifício. Um comerciante da região disse à agência ANI, citado pela BBC, que o prédio estava sob um contrato de arrendamento de 100 anos e que o arrendatário teria realizado escavações no porão para aumentar renda. O comerciante afirmou também que, embora a parte superior tivesse sido reforçada, as colunas inferiores eram fracas e que trabalhadores da construção ficaram soterrados.
A National Students’ Union of India pediu investigação sobre as causas do desabamento e responsabilização de eventuais responsáveis, segundo a BBC.
A polícia de Delhi disse que o edifício tinha cerca de 40 ou 50 anos, segundo a BBC. Testemunhas também relataram que outro prédio vizinho desabou; a autoridade local confirmou a evacuação do imóvel ao lado. Ainda de acordo com a BBC, que cita o Times of India, a polícia procura o proprietário do edifício.
As operações de socorro prosseguiam no local no momento da publicação da reportagem, sem informações adicionais sobre o número final de vítimas ou sobre a conclusão das buscas.