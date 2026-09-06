Médica é encontrada morta em apartamento de Maringá; marido é preso suspeito de feminicídio

Médica de 37 anos é encontrada morta em Maringá; marido, de 25 anos, é preso em flagrante como suspeito de feminicídio; bebê no local foi acolhido por familiares.

A médica Gassi Mazia, de 37 anos, foi encontrada morta neste sábado (5) no apartamento onde vivia com a família em Maringá (Norte do Paraná). O marido, identificado como João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos, foi preso em flagrante como suspeito do feminicídio após ser localizado ferido.

Detalhes do caso

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR), a Central de Comunicações recebeu informação de que um homem com ferimentos havia entrado no pátio de uma casa em Mandaguari, município a 32 quilômetros de Maringá. Os policiais foram ao endereço e encontraram o suspeito dentro de um carro, com machucados no pescoço; ele recebeu atendimento Médica no local.

A PM informou que, durante o atendimento e o levantamento de informações com testemunhas, o homem teria confessado ter tirado a vida da esposa no apartamento onde o casal residia. Em seguida, uma equipe Polícia foi até a residência em Maringá. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou primeiro ao imóvel e confirmou a morte da mulher;, conforme a PM, ela foi esfaqueada.

Prisão e procedimentos

João recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de feminicídio e foi internado em um hospital, sob escolta Polícia. A Polícia Civil investiga o caso. O G1 tentou localizar a defesa do marido.

Vítima, suspeito e repercussão

Gassi era servidora e atendia como médica na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova Aliança, em Sarandi, segundo G1. O município de Sarandi divulgou nota de pesar e manifestou repúdio à violência contra as mulheres.

segundo G1, João Romeiro atuava como advogado e exercia a função de assessor jurídico na Procuradoria-Geral de Marialva; na madrugada de domingo (6) ele foi exonerado do cargo.

Criança no local

Um bebê estava no apartamento no momento do crime. A criança não teve ferimentos e foi acolhida por familiares da vítima, segundo as informações divulgadas.