Turista italiano é preso em Morro de São Paulo por racismo e importunação sexual contra cantora

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Um turista italiano de 53 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira, 5, em Morro de São Paulo, na Bahia, suspeito de importunação sexual e discriminação racial contra a cantora Renata Nascimento, de 32 anos. O caso ocorreu enquanto Renata trabalhava em um bar na região sul do estado.
Segundo relatos da própria cantora, o homem questionou o “valor” dela, buscando tratá-la como objeto, e, ao perceber que não seria correspondido, passou a chamá-la repetidamente de “escrava”. Revoltada com a situação, Renata iniciou uma filmagem do ocorrido durante o atendimento.
A denúncia foi registrada pela Polícia Civil da Bahia, que detalhou que a 1ª Delegacia Territorial de Valença autuou o homem pelos crimes de importunação sexual e discriminação racial. A identidade do suspeito não foi divulgada, e a polícia informou que ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.
Foram solicitadas guias para perícia e o preso foi conduzido até a unidade policial por policiais militares, visando apurar as circunstâncias dos fatos e garantir os trâmites legais.
Renata Nascimento destacou que estava trabalhando para sustentar sua família e que o episódio a afetou profundamente. “Eu estava no meu ambiente de trabalho, ganhando meu pão. Sou mãe de família. Esse homem chegou a perguntar qual era o meu valor para que eu pudesse ser um objeto para ele”, contou.
Ela explicou que o agressor tentou chamar sua atenção apontando o celular e repetindo o termo “escrava”, o que a motivou a registrar o vídeo de denúncia.