Preparação das urnas eletrônicas para as Eleições 2026 no Paraná começa nesta sexta-feira em Curitiba

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná iniciou os preparativos logísticos e técnicos para garantir a segurança e o funcionamento das urnas eletrônicas no pleito de 2026.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) dá início, nesta sexta-feira (18), a uma etapa fundamental para o sucesso das Eleições 2026. Conforme informação divulgada pela Banda B, os trabalhos de geração de mídias e preparação das urnas eletrônicas começam às 8h, no Fórum Eleitoral localizado no bairro Prado Velho, em Curitiba.

Este procedimento é essencial para a habilitação dos equipamentos que serão utilizados pelos eleitores no dia 4 de outubro, data marcada para o primeiro turno. A equipe técnica do tribunal realizará a instalação de dados, testes rigorosos de hardware e software, além da lacração física das urnas, garantindo que tudo esteja pronto para a votação.

Além da capital paranaense, o TRE-PR estabeleceu um cronograma detalhado que abrange todos os municípios do estado. Cada localidade possui datas e horários específicos para a realização destas cerimônias públicas, assegurando que o processo de preparação das urnas eletrônicas ocorra de forma organizada em todo o território paranaense.

Etapas de configuração das urnas

O processo de preparação é dividido em três fases distintas para assegurar a integridade do voto. Primeiramente, é feita a instalação da mídia de carga, que recebe os dados básicos do pleito. Na sequência, as urnas recebem as mídias de votação e de resultado, sendo devidamente configuradas com informações cruciais, como a relação de candidatos e a lista de eleitores aptos a votar em cada seção.

Após a configuração bem-sucedida e a conclusão de todos os testes de funcionamento, as urnas eletrônicas passam pela terceira etapa, que consiste na lacração física. Este passo é fundamental para impedir qualquer interferência externa, garantindo que o equipamento permaneça inviolável até o momento da votação oficial nas Eleições 2026.

Geração de mídias e transparência

A geração de mídias utiliza dispositivos que funcionam de forma semelhante a pen-drives para gravar os dados necessários. São produzidos três tipos de mídia: a de carga, com informações da seção e dos candidatos, a de votação, que armazena os votos, e a de resultado, essencial para a totalização posterior. O procedimento ocorre em ambiente controlado, permitindo o acompanhamento das etapas e a conferência dos dados instalados.

Cronograma do pleito

O calendário eleitoral segue rigorosamente as datas previstas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno está agendado para o dia 4 de outubro, enquanto o eventual segundo turno, caso necessário em municípios que cumprem os critérios legais, está programado para o dia 25 de outubro de 2026.

Perguntas frequentes sobre o processo

Quais dados são inseridos nas urnas eletrônicas? São inseridas informações específicas da seção eleitoral, a lista completa de candidatos e a relação de eleitores que estão aptos a votar naquele local.

O que é a lacração das urnas? É a etapa final do processo onde as urnas são fisicamente seladas após a configuração e os testes, garantindo que o equipamento não seja aberto ou modificado.

Onde ocorrem as cerimônias de preparação no Paraná? O processo ocorre em diversos locais definidos pelo TRE-PR, começando por Curitiba, no Fórum Eleitoral do bairro Prado Velho, e seguindo um cronograma em todos os municípios do estado.

As mídias de votação são seguras? Sim, o procedimento de carga e lacração ocorre em ambiente controlado, o que permite o acompanhamento constante das etapas e a conferência dos dados instalados nos equipamentos.

Quando ocorrem as votações em 2026? O primeiro turno das Eleições 2026 está marcado para o dia 4 de outubro, e o segundo turno, se houver, será realizado no dia 25 de outubro.