Previsão para os próximos 5 dias (14/06)

Elaborado em: 14/06/2026 às 05:00 – N° 165/2026

Meteorologista: Augusto Pereira

DOMINGO (14)

No domingo (14), o tempo segue estável na maior parte das regiões de Santa Catarina, com predomínio de sol. Porém, no Litoral Norte e no Planalto Norte, especialmente nas áreas de divisa com o Paraná, há maior cobertura de nuvens e condições para chuva isolada e ocasional, sem risco para ocorrências associadas. As temperaturas ficam mais baixas em comparação aos dias anteriores. No amanhecer, as mínimas variam entre 5°C e 8°C nos Planaltos e no Meio-Oeste, ficam próximas de 0°C na Serra e entre 10°C e 13°C nas demais regiões. À tarde, a sensação de frio se mantém em grande parte do estado, com máximas variando entre 13°C e 18°C nos Planaltos e entre 17°C e 20°C nas demais regiões. A persistência dos ventos de quadrante sul, combinada à maré astronômica, mantém o risco moderado para a ocorrência de alagamentos costeiros em Florianópolis e Itajaí durante o período da tarde.

SEGUNDA-FEIRA (15)

Na segunda-feira (15), as condições permanecem favoráveis para tempo estável na maior parte de Santa Catarina. No entanto, ainda há maior cobertura de nebulosidade e condições para ocorrência de chuva fraca nas áreas de divisa com o Paraná. Porém, não há risco para ocorrências associadas. Com o avanço de uma massa de ar frio, espera-se frio intenso em todo o estado, especialmente durante a madrugada, a manhã e à noite. As temperaturas mínimas variam entre 2°C e 6°C no Grande Oeste e nos Planaltos, com valores pontuais próximos ou inferiores a 0°C nas áreas de serra. Nas demais regiões, as mínimas não devem ultrapassar os 12°C. Além disso, as condições permanecem favoráveis para a formação de geada ampla em grande parte do estado. Durante a tarde, as temperaturas máximas variam entre 13°C e 21°C em Santa Catarina. Na madrugada, persiste o risco moderado para alagamentos costeiros em Florianópolis e Itajaí.

TERÇA-FEIRA (16)

Na terça-feira (16), o destaque continua sendo o frio intenso em todas as regiões catarinenses. As temperaturas mínimas variam entre 8°C e 10°C no Litoral Norte, no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis. Nas demais regiões, as mínimas ficam mais baixas, variando entre 2°C e 8°C, com valores pontualmente negativos na Serra. As máximas ficam entre 13°C e 20°C. Além disso, persistem as condições favoráveis para a formação de geada ampla em grande parte do estado. Nesse período, o tempo firme predomina e não há condições para chuva. Portanto, não há risco para ocorrências associadas.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Na quarta-feira (17), o frio continua intenso em todas as regiões catarinenses, com temperaturas mínimas abaixo de 8°C no Litoral e negativas nas áreas de serra. Nesse dia, o tempo firme predomina e não há condições para chuva, mas seguem favoráveis as condições para a formação de geada. Na quinta-feira (18), o tempo permanece estável durante o dia. No entanto, no final da noite, o tempo volta a ficar instável no Grande Oeste e nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul devido à aproximação de uma frente fria.