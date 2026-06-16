GM apreende dinheiro, celulares e maconha com rapaz abordado na Rua Pedro Ivo

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Redação
Atualizado em
Um jovem de 20 anos foi preso durante a madrugada desta terça-feira (16) após uma abordagem realizada pela Guarda Municipal na Rua Pedro Ivo, na região central de Cascavel.
Segundo as informações apuradas, o rapaz teria apresentado resistência durante a ação dos agentes, sendo contido pela equipe.
Após a abordagem, foram realizadas buscas pessoais e a verificação dos objetos que estavam em sua posse.
Com o homem, a Guarda Municipal encontrou um relógio, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.350 em dinheiro.
Além disso, os agentes localizaram porções de maconha do tipo capulho, que estavam acondicionadas em pacotes.
Diante da situação, o jovem foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os objetos e o entorpecente apreendidos.
As circunstâncias da ocorrência e a eventual configuração dos crimes serão apuradas pela Polícia Judiciária.
Fonte do Artigo
See more: The Global Track