GM apreende dinheiro, celulares e maconha com rapaz abordado na Rua Pedro Ivo

Um jovem de 20 anos foi preso durante a madrugada desta terça-feira (16) após uma abordagem realizada pela Guarda Municipal na Rua Pedro Ivo, na região central de Cascavel.

Suspeito teria resistido à abordagem

Segundo as informações apuradas, o rapaz teria apresentado resistência durante a ação dos agentes, sendo contido pela equipe.

Após a abordagem, foram realizadas buscas pessoais e a verificação dos objetos que estavam em sua posse.

Dinheiro, celulares e maconha foram apreendidos

Com o homem, a Guarda Municipal encontrou um relógio, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.350 em dinheiro.

Além disso, os agentes localizaram porções de maconha do tipo capulho, que estavam acondicionadas em pacotes.

Caso foi encaminhado para os procedimentos cabíveis

Diante da situação, o jovem foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os objetos e o entorpecente apreendidos.

As circunstâncias da ocorrência e a eventual configuração dos crimes serão apuradas pela Polícia Judiciária.