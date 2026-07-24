previsão para seu signo hoje, sexta, 24 de julho

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Para o signo de Áries nesta sexta-feira, o céu indica chances para intercambiar ideias com grupos, tornando as discussões sobre temáticas coletivas mais ricas. No entanto, diante de provocações polêmicas, é possível que haja tensão.
O céu indica que o signo de Touro pode se sentir atraído por ambientes tranquilos e uma atmosfera de paz. Reflexões sobre a vida em família podem surgir, valorizando esse ambiente íntimo. Fique atento aos desafios relacionados ao patrimônio e evite riscos.
Para o signo de Gêmeos, hoje é um bom dia para aproveitar oportunidades de projetos em conjunto, especialmente na área comunicativa. Mas atenção: tente manter a calma frente a possíveis desafios.
Para o signo de Câncer, o céu indica chances de avanço profissional, apontando possibilidades de conquistas em seus planos profissionais. Mantenha a calma ao lidar com desentendimentos.
Para o signo de Leão, o céu indica que suas ideias podem ganhar destaque, principalmente se contribuírem para o bem coletivo. No entanto, é essencial ser cauteloso com as finanças e desafios na área íntima.
Para o signo de Virgem, o céu indica que os laços íntimos podem ser uma importante fonte de apoio diante dos desafios. Considere os conselhos de pessoas mais experientes, mas evite criar relação de dependência.
Para o signo de Libra, o céu indica que as ações em grupo favorecem a sensação de fraternidade. Há uma chance de sobrecarregar os outros com problemas, por isso é importante ser cauteloso.
O céu indica um aumento do seu instinto empreendedor, signo de Escorpião, colocando você na frente de oportunidades de carreira, com a Lua em harmonia com o Sol e Júpiter na área de trabalho. Lidar com disputas com inteligência emocional pode impedir que virem brigas, com a tensão da Lua com Vênus e Marte.
Para o signo de Sagitário, o céu indica um dia de amplo aprendizado e novas percepções na área espiritual. No entanto, é recomendável avaliar de maneira crítica as possibilidades para evitar agir por impulso e enfrentar consequências indesejadas.
Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma sexta-feira de autoconfiança diante de desafios e clareza para as mudanças necessárias. Evite dramas que possam prejudicar o seu senso crítico.
Para o signo de Aquário, a sexta-feira indica possíveis parcerias bem articuladas, graças à harmonia entre Lua, Sol e Júpiter. Este pode ser um momento propício para a união em prol de um objetivo comum. Atenção para não misturar aspectos pessoais e profissionais.
Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de ideias ousadas que podem impulsionar seu desempenho profissional a novos patamares. Recomenda-se abster-se de conflitos e focar na harmonização das parcerias.
Quem nasce sob esta influência é célebre por tudo que escreve e por sua eloquência. Tem grande reputação, se distingue pelos méritos e virtudes, obtendo confiança para ocupar cargos importantes tanto no governo como em empresas privadas. É predestinado a assumir postos de comando, devido à sua ampla visão para entender coisas e precaver do mal. Será a própria personificação do bem, ordem, justiça e legalidade.
Youssef Antoun Makhlouf nasceu numa família de camponeses do Líbano, em 1828. O pai morreu quando ele tinha três anos e sua mãe se casou novamente com um homem que se tornou padre. Tendo que ajudar a família como pastor, passava o tempo livre rezando em uma caverna. Uma noite, ouviu a voz do Senhor a chamá-lo. Em poucos meses, tornou-se monge da Ordem Maronita Libanesa e mudou seu nome para Charbel, que, em siríaco, significa “a história de Deus”. Em 1875, sentiu-se pronto para viver de acordo com a Regra dos eremitas da Ordem Maronita, que previa os monges divididos em pequenas comunidades de até três. Foi no Natal, durante a missa, que Charbel sentiu-se mal. Depois de uma agonia de oito dias, morreu em 1898.
Fonte do Artigo
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