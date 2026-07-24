Produção de carne suína movimenta bilhões e é celebrada nesta data

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Quem compra carne suína no mercado dificilmente imagina tudo o que acontece antes que o produto chegue às prateleiras. Por trás de cada etapa existe o trabalho diário de milhares de produtores que cuidam dos animais, investem em tecnologia, seguem rigorosos padrões sanitários e ajudam a movimentar uma das atividades mais importantes do agronegócio nacional.
Celebrado em 24 de julho, o Dia Nacional do Suinocultor presta homenagem aos profissionais que fazem do Brasil uma das principais potências mundiais na produção e exportação de carne suína.
A suinocultura brasileira evoluiu de forma significativa nas últimas décadas. O investimento em genética, nutrição, bem-estar animal e biossegurança elevou a produtividade e abriu mercados internacionais para a carne produzida no país.
Hoje, a atividade gera milhares de empregos diretos e indiretos, movimenta cooperativas, frigoríficos, transportadoras, indústrias de ração e diversos outros segmentos ligados ao campo.
O Paraná ocupa posição de destaque na produção nacional de suínos. Com forte presença de cooperativas e produtores tecnificados, o estado é um dos maiores responsáveis pelo abastecimento do mercado interno e pelas exportações brasileiras.
Municípios do Oeste paranaense figuram entre os principais polos da atividade, consolidando a região como referência em produtividade, inovação e qualidade sanitária.
O trabalho do suinocultor vai além da criação dos animais. O setor investe constantemente em sustentabilidade, tratamento de resíduos, geração de energia por meio do biogás e uso mais eficiente dos recursos naturais, tornando a atividade cada vez mais alinhada às exigências ambientais.
Ao mesmo tempo, o compromisso com a sanidade dos rebanhos é um dos fatores que garantem a competitividade da carne suína brasileira nos mercados nacional e internacional.
O Dia Nacional do Suinocultor é uma oportunidade para reconhecer a dedicação de milhares de famílias que, todos os dias, contribuem para fortalecer o agronegócio, gerar renda, impulsionar a economia e garantir alimentos de qualidade para milhões de consumidores. A data também reforça a importância de um setor que segue inovando e expandindo sua participação dentro e fora do Brasil.
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