Produção de carne suína movimenta bilhões e é celebrada nesta data

Quem compra carne suína no mercado dificilmente imagina tudo o que acontece antes que o produto chegue às prateleiras. Por trás de cada etapa existe o trabalho diário de milhares de produtores que cuidam dos animais, investem em tecnologia, seguem rigorosos padrões sanitários e ajudam a movimentar uma das atividades mais importantes do agronegócio nacional.

Celebrado em 24 de julho, o Dia Nacional do Suinocultor presta homenagem aos profissionais que fazem do Brasil uma das principais potências mundiais na produção e exportação de carne suína.

Um setor que cresce ano após ano

A suinocultura brasileira evoluiu de forma significativa nas últimas décadas. O investimento em genética, nutrição, bem-estar animal e biossegurança elevou a produtividade e abriu mercados internacionais para a carne produzida no país.

Hoje, a atividade gera milhares de empregos diretos e indiretos, movimenta cooperativas, frigoríficos, transportadoras, indústrias de ração e diversos outros segmentos ligados ao campo.

Paraná está entre os protagonistas

O Paraná ocupa posição de destaque na produção nacional de suínos. Com forte presença de cooperativas e produtores tecnificados, o estado é um dos maiores responsáveis pelo abastecimento do mercado interno e pelas exportações brasileiras.

Municípios do Oeste paranaense figuram entre os principais polos da atividade, consolidando a região como referência em produtividade, inovação e qualidade sanitária.

Muito além da produção

O trabalho do suinocultor vai além da criação dos animais. O setor investe constantemente em sustentabilidade, tratamento de resíduos, geração de energia por meio do biogás e uso mais eficiente dos recursos naturais, tornando a atividade cada vez mais alinhada às exigências ambientais.

Ao mesmo tempo, o compromisso com a sanidade dos rebanhos é um dos fatores que garantem a competitividade da carne suína brasileira nos mercados nacional e internacional.

Reconhecimento a quem trabalha no campo

O Dia Nacional do Suinocultor é uma oportunidade para reconhecer a dedicação de milhares de famílias que, todos os dias, contribuem para fortalecer o agronegócio, gerar renda, impulsionar a economia e garantir alimentos de qualidade para milhões de consumidores. A data também reforça a importância de um setor que segue inovando e expandindo sua participação dentro e fora do Brasil.