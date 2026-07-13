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PRF apreende 12,8 kg de crack escondidos em compartimento secreto

PRF apreende 12,8 kg de crack escondidos em compartimento secreto

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PRF apreende 12,8 kg de crack escondidos em compartimento secreto
1 de 3 PRF apreende drogas escondidas em painel de carro, em São Caetano (PE) — Foto: Reprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 12,8 quilos de crack escondidos em um compartimento secreto no painel de um carro, na noite de domingo (12), durante uma abordagem na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Um homem de 27 anos e uma mulher de 22, que ocupavam o veículo, foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim.

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Corinthia Mes

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