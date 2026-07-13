PRF apreende 12,8 kg de crack escondidos em compartimento secreto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 12,8 quilos de crack escondidos em um compartimento secreto no painel de um carro, na noite de domingo (12), durante uma abordagem na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Um homem de 27 anos e uma mulher de 22, que ocupavam o veículo, foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim.