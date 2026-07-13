Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quarta-feira (10), em Marília, no interior de São Paulo, poucos minutos após decolar do aeroporto da cidade.

O acidente aconteceu em uma área próxima à cabeceira da pista e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil e forças de segurança.

De acordo com as informações mais recentes, três pessoas estavam a bordo. Duas morreram no local e uma terceira vítima foi socorrida com vida e encaminhada para atendimento médico.

A aeronave, um bimotor Beech Aircraft 58, pegou fogo após o impacto, exigindo uma rápida ação das equipes de emergência para controlar as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse.

As vítimas fatais foram identificadas como Henrique Guariente e Gabriel Maloni. A identidade da pessoa sobrevivente e seu estado de saúde não haviam sido divulgados até a última atualização.

O local foi isolado para os trabalhos da perícia. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e demais órgãos responsáveis pela aviação civil.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou a queda da aeronave.

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