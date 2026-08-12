Professor do Paraná é investigado por assédio após pedir fotos íntimas de aluna de 15 anos

Um ex-professor de um colégio estadual em Ponta Grossa, no Paraná, está sendo investigado pela Polícia Civil por assédio sexual após solicitar fotos nuas de uma aluna de 15 anos. A denúncia corre sob sigilo no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

Segundo informações divulgadas pela polícia, a adolescente negou o pedido e, em seguida, sofreu chantagem do professor, que a ameaçou com a possibilidade de reprovação escolar. Em mensagens obtidas pela polícia, ele insiste: “Você não tem escolha, ou você quer reprovar? Vai querer decepcionar toda a sua família? Então manda logo a foto que eu quero, e não demore”.

Investigações e procedimentos administrativos

Após a denúncia da jovem, o docente foi afastado da rede estadual de ensino de Ponta Grossa por meio de um processo administrativo, conforme esclareceu a delegada Ana Paula Cunha Carvalho. O Núcleo Regional de Educação (NRE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) confirmou que o ex-professor não faz mais parte do quadro da rede e está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações.

Em uma ação recente, a casa do suspeito na região do bairro Uvaranas foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Na diligência, que contou com o apoio da Polícia Científica do Paraná, foram confiscados aparelhos eletrônicos do investigado, incluindo celular, notebook e pendrives, que passarão por perícia para apurar possível armazenamento de imagens pornográficas envolvendo adolescentes.

Status do inquérito e medida cautelar

De acordo com a delegada responsável, o professor responde ao inquérito em liberdade, pois o prazo para prisão em flagrante já havia expirado antes da denúncia ser formalizada. Nem o nome da instituição de ensino nem o do docente foram divulgados em razão do sigilo judicial que protege o caso.

Perguntas frequentes

Quem está investigando o caso?

O caso está sob responsabilidade do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil do Paraná.

Qual foi a reação da Secretaria de Educação do Paraná?

O Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa confirmou o afastamento do professor da rede estadual e afirmou que está colaborando com as autoridades na investigação.

Quais medidas foram tomadas contra o suspeito?

Além do afastamento do cargo, a polícia executou uma busca e apreensão na residência do docente para recolher materiais que possam confirmar outras possíveis infrações.