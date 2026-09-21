Projeto cria figura do boi bombeiro no Pantanal para combater incêndios e proteger o bioma com manejo sustentável

O Projeto de Lei 2973/26 propõe o reconhecimento oficial da pecuária sustentável no Pantanal como uma estratégia fundamental para a prevenção de incêndios florestais.

A iniciativa busca instituir a Política Nacional de Segurança Ambiental e Produtiva do Pantanal, tratando a presença do gado como um elemento de controle de vegetação. A medida visa equilibrar a conservação do bioma com a atividade econômica histórica dos produtores rurais da região.

Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, o texto legal estabelece que o pastejo controlado de bovinos e bubalinos atua diretamente na redução da biomassa combustível, como o capim seco, que facilita a propagação de fogo no ambiente.

O conceito do boi bombeiro na prática

O autor da proposta, deputado José Medeiros (PL-MT), defende que o acúmulo de vegetação em áreas sem manejo é um dos principais fatores de risco para grandes queimadas. O parlamentar cita dados da Embrapa, que classificam o gado como o boi bombeiro, devido à sua capacidade natural de consumir o material inflamável no campo.

Além do controle de pastagens, o projeto prevê incentivos para a criação de brigadas rurais privadas, facilitando o acesso a linhas de crédito e parcerias com centros de pesquisa. O objetivo é integrar o produtor rural na vigilância constante do território, evitando o abandono de terras que, segundo o deputado

Segurança jurídica e rastreabilidade

A proposta busca garantir estabilidade jurídica aos pecuaristas, proibindo restrições arbitrárias que ignorem a presença histórica da atividade nas áreas alagáveis do Pantanal. A ideia é que o manejo adequado seja visto como parte da solução para a proteção do bioma, e não como um problema ambiental.

Para assegurar a transparência e a eficiência da medida, as propriedades rurais deverão adotar sistemas modernos de rastreabilidade para seus rebanhos. Isso inclui o monitoramento por sensoriamento remoto e a manutenção de um cadastro integrado para acompanhar a movimentação do gado e o estado das pastagens.

Próximas passos no Legislativo

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda precisa passar pelo crivo das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Após a análise nas comissões, a proposta seguirá para votação na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado Federal. Somente após a aprovação em ambas as casas legislativas e a sanção presidencial, o projeto poderá se tornar lei e entrar em vigor.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. O que é o projeto do boi bombeiro? É o PL 2973/26, que define a pecuária sustentável no Pantanal como atividade de interesse ambiental e instrumento de prevenção de incêndios.

2. Por que o gado é chamado de boi bombeiro?

3. Quais são as exigências para os produtores rurais? As propriedades deverão implementar sistemas de rastreabilidade para rebanhos, monitoramento por sensoriamento remoto e cadastro integrado.

4. O projeto prevê algum tipo de auxílio financeiro? Sim, a proposta inclui incentivos ao manejo de pastagens, criação de brigadas rurais e oferta de linhas de crédito específicas.

5. Qual a situação atual do projeto? O texto está em tramitação na Câmara dos Deputados e será analisado por comissões temáticas antes de seguir para votação no Senado.