Projeto de Extensão em Ciências Contábeis: o que não pode faltar no seu modelo

Contador é treinado para conferir. A rotina da profissão é justamente essa: verificar se todos os lançamentos estão lá, se os documentos batem, se nada ficou de fora antes do fechamento. Curiosamente, muitos alunos de Ciências Contábeis entregam o trabalho de extensão sem aplicar esse mesmo rigor ao próprio documento, e acabam recebendo pedido de correção por elementos ausentes, não por conteúdo ruim. Este artigo funciona como um checklist de fechamento: item por item do que não pode faltar no seu projeto de extensão, com os pontos que os avaliadores da área conferem primeiro.

Passo 1: uma ação real de campo, com beneficiário comunitário

O elemento mais básico e o que mais falta. Extensão exige atividade executada junto à comunidade, não um estudo teórico sobre contabilidade social ou um relatório do escritório onde o aluno trabalha. O beneficiário precisa ser um coletivo: microempreendedores de uma feira, uma associação de moradores, um grupo de artesãos, uma entidade do terceiro setor ou moradores de um bairro.

Em Ciências Contábeis, as ações com melhor rendimento giram em torno de orientação prática: oficina sobre formalização MEI e as obrigações que vêm junto; capacitação em controle de entradas e saídas para pequenos vendedores; orientação sobre a separação entre patrimônio pessoal e do negócio; explicação sobre declaração anual do MEI e prazos; e apoio na prestação de contas de associações comunitárias, tema em que o contador é insubstituível. Todos esses recortes se conectam ao ODS de trabalho decente e crescimento econômico.

Passo 2: identificação e elementos pré-textuais completos

Parece burocracia, mas a ausência de um campo derruba a conferência inicial. Precisam constar: nome da instituição, curso, nome completo do aluno, RA, polo de apoio presencial, título do projeto, cidade e ano, além da natureza do trabalho quando o modelo institucional pedir. Confira também a formatação ABNT de saída, com fonte 12, espaçamento 1,5 e margens padrão, configurada antes da escrita para não desalinhar quadros e tabelas depois.

Passo 3: justificativa centrada na comunidade, com ODS nomeado

A justificativa não pode explicar por que o projeto é bom para o aluno. Ela precisa demonstrar a necessidade do grupo atendido: por que aqueles empreendedores precisavam entender suas obrigações fiscais, que prejuízo a desorganização contábil causava a eles. Nomeie o ODS escolhido e explique a conexão em uma ou duas frases, sem transformar a seção em resumo da Agenda 2030.

Passo 4: metodologia declarada, não subentendida

Muitos trabalhos pulam essa seção ou a preenchem com teoria copiada. O que se espera é a descrição do método aplicado ao seu caso. O ciclo PDCA atende bem e conversa com a lógica contábil de planejar, executar, verificar e ajustar. Descreva o diagnóstico inicial, a atividade realizada, a forma de verificação e os ajustes feitos, tudo em tempo passado. Uma página bem organizada vale mais que três de conceito genérico.

Passo 5: relato cronológico com evidências anexadas

O desenvolvimento precisa narrar o que aconteceu com datas, local, duração e número de participantes, sempre em tempo passado. E cada afirmação deve ter lastro nos apêndices, exatamente como um lançamento precisa de documento: lista de presença assinada, registro fotográfico com autorização e os materiais distribuídos, como planilhas de controle ou roteiros impressos.

Calibrar a profundidade desse relato é o que mais gera insegurança em quem nunca viu um trabalho concluído. Consultar um Projeto de extensão ciências contábeis já finalizado e editável em Word resolve essa dúvida rápido, porque mostra quanto detalhe cada seção comporta e como o vocabulário técnico da área deve aparecer no texto, servindo de guia estrutural enquanto o aluno preenche com os dados da própria ação. A adaptação é indispensável: o relato entregue precisa descrever a sua atividade, com o seu público, escrito com as suas palavras.

Passo 6: resultados com números

Aqui vale a máxima da profissão: sem números, não há prestação de contas. Um trabalho de Ciências Contábeis sem dados soa incoerente. Informe quantas pessoas participaram, quantas concluíram a atividade, o que foi medido no diagnóstico inicial e o que mudou ao final, como o número de participantes que passaram a registrar suas vendas ou que compreenderam as obrigações do MEI. Retome os objetivos específicos anunciados e mostre o cumprimento de cada um: o avaliador lê o trabalho cruzando essas duas seções.

Passo 7: referências reais e conferência final

Liste em ABNT apenas as obras efetivamente citadas, incluindo ao menos uma fonte institucional confiável, como material do Sebrae ou publicações de órgãos oficiais sobre MEI e obrigações fiscais. Depois, faça o fechamento como faria um balancete: confira se o texto inteiro está em tempo passado, se o ODS aparece na justificativa, se todos os objetivos têm resultado correspondente, se as evidências citadas estão nos apêndices e se a formatação se manteve estável do início ao fim.

Uma técnica de revisão que funciona bem é a conferência comparada, colocando o seu documento ao lado de um trabalho estruturado do mesmo tipo e verificando item a item se nada ficou de fora. Quem quiser adotar esse método pode usar como parâmetro um portfólio pronto para faculdade EAD e revisar o próprio arquivo seção por seção antes de protocolar.

Os deslizes mais comuns na área de ciências contábeis

Três erros aparecem com frequência nos trabalhos de Ciências Contábeis. O primeiro é o relato de rotina profissional, quando o aluno descreve o que faz no escritório em vez de uma ação comunitária. O segundo é o excesso de teoria fiscal, com páginas sobre legislação e nenhuma linha sobre a experiência com as pessoas atendidas. O terceiro é a orientação imprecisa, quando o material entregue à comunidade traz informação desatualizada sobre limites, prazos ou obrigações do MEI; confira as regras vigentes em fonte oficial antes da oficina, porque orientação errada compromete o trabalho e prejudica quem confiou em você.

Conclusão

O projeto de extensão em Ciências Contábeis fica completo quando reúne sete itens: ação comunitária real, identificação correta, justificativa voltada ao grupo atendido, metodologia declarada, relato com evidências, resultados numéricos e referências conferidas. Trate a entrega como um fechamento contábil, com checklist e conferência dupla, e o documento sai íntegro. É o mesmo rigor que a profissão vai exigir de você todos os meses, aplicado dessa vez ao trabalho que aproxima o seu conhecimento de quem mais precisa dele.