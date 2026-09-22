Proposta legislativa pretende modernizar os protocolos de investigação oncológica no SUS, priorizando procedimentos menos agressivos para pacientes

Uma nova proposta em tramitação na Câmara dos Deputados busca transformar a realidade do tratamento oncológico no Brasil. O Projeto de Lei 3277/26 estabelece diretrizes para que o Sistema Único de Saúde (SUS) incorpore métodos de diagnóstico mais modernos e menos invasivos para a população.

A iniciativa pretende alterar normas vigentes, como o Estatuto da Pessoa com Câncer e a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, garantindo maior equidade no acesso a exames de imagem e biópsias. A informação foi divulgada pelo portal da Câmara dos Deputados.

O foco central é reduzir o impacto físico e emocional dos pacientes durante a fase de investigação de doenças, alinhando o sistema público às evoluções Tecnologias da medicina atual.

Inclusão de princípios tecnológicos no SUS

O projeto propõe que a atualidade tecnológica e a equidade diagnóstica passem a ser princípios fundamentais no atendimento oncológico. A ideia é diminuir as disparidades regionais e de acesso aos métodos de investigação de tumores dentro do SUS.

Além disso, o texto prevê uma avaliação periódica das tecnologias disponíveis. Sempre que houver indicação médica, o sistema deverá priorizar procedimentos de biópsia minimamente invasivos, desde que já incorporados à rede pública de saúde.

Foco em diagnósticos precoces e mama

Um dos pontos de destaque da proposta é o cuidado com o câncer de mama. O projeto sugere que o SUS ofereça biópsias menos agressivas para investigar lesões não palpáveis ou pequenas alterações suspeitas detectadas em exames de rotina.

Como exemplo, o texto cita a mamotomia, ou biópsia assistida por vácuo. Essa técnica permite a retirada de fragmentos de tecido de forma precisa e menos traumática, o que, em muitos casos, pode evitar a necessidade de cirurgias apenas para fins de diagnóstico.

Papel da Conitec e economia de recursos

O autor do projeto, Deputados Dr. Frederico (PL-MG), esclarece que a medida não substitui as competências da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). O órgão continua responsável pela análise de eficácia, segurança e custo-efetividade.

Segundo o Deputados, a medida pode diminuir gastos relacionados a procedimentos reparadores e ao suporte psicológico necessário após intervenções mais invasivas.

Diferença entre SUS e planos de saúde

A proposta também determina que as Diferença Tecnologias entre o SUS e os planos de saúde devem ser consideradas durante a avaliação de novas tecnologias. O objetivo é que essa disparidade seja um fator levado em conta ao decidir sobre a incorporação de novos métodos de detecção precoce no sistema público.

Para se tornar lei, o projeto ainda passará por análise conclusiva nas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Saúde, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça, antes de seguir para votação no Senado.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O projeto substitui a análise da Conitec? Não, o autor afirma que a proposta não interfere nas competências da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que segue avaliando eficácia e custos.

2. Quais tipos de câncer são foco da proposta? O texto cita explicitamente o câncer de mama como um exemplo onde a biópsia minimamente invasiva, como a mamotomia, traria benefícios imediatos ao diagnóstico.

3. O objetivo do PL é apenas tecnológico? Não, o projeto também foca na equidade diagnóstica, buscando reduzir as Diferença no acesso a exames e procedimentos de investigação entre diferentes regiões e pacientes.

4. Sim, conforme o autor, priorizar métodos menos invasivos pode reduzir custos com cirurgias reparadoras e o suporte psicológico exigido por intervenções mais agressivas.

5. Qual é o caminho para o projeto virar lei? A proposta precisa ser aprovada pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados e, posteriormente, passar pelo crivo do Senado Federal.