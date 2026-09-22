Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

*

Sextou é no Darlan Chopp!

  • Tempo de Leitura1 min

Share your love

*
Sextou é no Darlan Chopp!
COMPARTILHAR ARTIGO

🍻🎶 Sextou é no Darlan Chopp! 🎶🍻

Nesta sexta-feira (25/09), a partir das 21h, tem Pagonejo + DJ pra deixar a noite daquele jeito! 🔥

🎤 Música boa
🍺 Chopp gelado
🍹 Caipirinha em dobro
🍽️ Porções deliciosas
🎟️ Entrada grátis
🪑 Reserva de mesa grátis

E tem promoção de chopp: 3 copos de Pilsen 330 ml por apenas R$ 15,00! 🍻

📍 Darlan Chopp
Chame a galera e venha curtir! 🔥

#DarlanChopp #Pagonejo #Sextou #ChoppGelado #MusicaAoVivo DJ Ubiratã

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link
More: The Global Track

Corinthia Mes

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 40138

Posts relacionados