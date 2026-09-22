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🍻🎶 Sextou é no Darlan Chopp! 🎶🍻
Nesta sexta-feira (25/09), a partir das 21h, tem Pagonejo + DJ pra deixar a noite daquele jeito! 🔥
🎤 Música boa
🍺 Chopp gelado
🍹 Caipirinha em dobro
🍽️ Porções deliciosas
🎟️ Entrada grátis
🪑 Reserva de mesa grátis
E tem promoção de chopp: 3 copos de Pilsen 330 ml por apenas R$ 15,00! 🍻
📍 Darlan Chopp
Chame a galera e venha curtir! 🔥
#DarlanChopp #Pagonejo #Sextou #ChoppGelado #MusicaAoVivo DJ Ubiratã
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