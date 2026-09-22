🍻🎶 Sextou é no Darlan Chopp! 🎶🍻

Nesta sexta-feira (25/09), a partir das 21h, tem Pagonejo + DJ pra deixar a noite daquele jeito! 🔥

🎤 Música boa

🍺 Chopp gelado

🍹 Caipirinha em dobro

🍽️ Porções deliciosas

🎟️ Entrada grátis

🪑 Reserva de mesa grátis

E tem promoção de chopp: 3 copos de Pilsen 330 ml por apenas R$ 15,00! 🍻

📍 Darlan Chopp

Chame a galera e venha curtir! 🔥

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Corinthia Mes