Temporais na RMC forçam suspensão de aulas e alteração no horário escolar nesta sexta-feira

Previsão de temporais altera rotina escolar em diversos municípios da Região Metropolitana de Curitiba nesta sexta-feira

A previsão de tempestades severas levou diversos municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) a reajustar o funcionamento das instituições de ensino nesta sexta-feira (11). A medida visa garantir a segurança de alunos e profissionais diante do alerta meteorológico que aponta para chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

De acordo com os dados, a situação varia conforme a localidade, com cidades optando pela suspensão total das atividades ou pela liberação antecipada dos estudantes. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) reforçou que, embora a rede estadual em Curitiba mantenha o funcionamento normal, as unidades na RMC seguem orientações específicas de acordo com as condições de cada município.

As autoridades de segurança e meteorologia, como a Defesa Civil e o Simepar, classificaram o dia como um período de atenção elevada.

Mudanças por município na Região Metropolitana

Em Fazenda Rio Grande, a rede estadual não terá aulas nesta sexta-feira. A prefeitura também suspendeu as atividades municipais e dos CMEIs nos períodos da tarde e da noite, orientando que alunos de tempo integral fossem retirados no horário do almoço. Em Piraquara, as escolas estaduais encerram as atividades às 15h, mesmo horário adotado em Almirante Tamandaré, onde a EJA noturna também foi suspensa.

Em São José dos Pinhais e Campo Largo, a rede estadual suspendeu as atividades apenas no período da tarde. Já em Pinhais, a prefeitura determinou a dispensa dos alunos da rede municipal às 15h, seguindo recomendação da Defesa Civil devido ao alerta vermelho para tempestades.

Orientações e monitoramento da SEED-PR

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) informou que o monitoramento é constante e as alterações consideram as particularidades de cada região. A pasta enfatiza que a prioridade é o bem-estar da comunidade escolar frente ao potencial de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica causadas pelo mau tempo.

Para os pais e responsáveis, a recomendação é priorizar a segurança no deslocamento e manter-se informado sobre eventuais mudanças de última hora.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. As aulas na rede estadual de Curitiba foram suspensas? Não, a SEED-PR informou que as aulas na capital seguem normalmente nesta sexta-feira.

2. Onde as aulas foram totalmente suspensas? Em Fazenda Rio Grande, as aulas da rede estadual e municipal (tarde e noite) estão suspensas nesta sexta-feira.

3. Qual o critério para a liberação antecipada de alunos?

4. Como saber se a escola do meu filho terá alteração? A recomendação oficial é acompanhar os canais de comunicação da prefeitura local ou da própria unidade de ensino antes de sair de casa.

5. O que justifica essas mudanças? A previsão de chuvas intensas, ventos fortes e granizo, que podem causar alagamentos e dificuldades no deslocamento seguro dos estudantes.