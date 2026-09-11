Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Temporais na RMC forçam suspensão de aulas e alteração no horário escolar nesta sexta-feira

  • Tempo de Leitura2 minutos

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

Previsão de temporais altera rotina escolar em diversos municípios da Região Metropolitana de Curitiba nesta sexta-feira

A previsão de tempestades severas levou diversos municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) a reajustar o funcionamento das instituições de ensino nesta sexta-feira (11). A medida visa garantir a segurança de alunos e profissionais diante do alerta meteorológico que aponta para chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

De acordo com os dados, a situação varia conforme a localidade, com cidades optando pela suspensão total das atividades ou pela liberação antecipada dos estudantes. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) reforçou que, embora a rede estadual em Curitiba mantenha o funcionamento normal, as unidades na RMC seguem orientações específicas de acordo com as condições de cada município.

As autoridades de segurança e meteorologia, como a Defesa Civil e o Simepar, classificaram o dia como um período de atenção elevada.

Mudanças por município na Região Metropolitana

Em Fazenda Rio Grande, a rede estadual não terá aulas nesta sexta-feira. A prefeitura também suspendeu as atividades municipais e dos CMEIs nos períodos da tarde e da noite, orientando que alunos de tempo integral fossem retirados no horário do almoço. Em Piraquara, as escolas estaduais encerram as atividades às 15h, mesmo horário adotado em Almirante Tamandaré, onde a EJA noturna também foi suspensa.

Em São José dos Pinhais e Campo Largo, a rede estadual suspendeu as atividades apenas no período da tarde. Já em Pinhais, a prefeitura determinou a dispensa dos alunos da rede municipal às 15h, seguindo recomendação da Defesa Civil devido ao alerta vermelho para tempestades.

Orientações e monitoramento da SEED-PR

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) informou que o monitoramento é constante e as alterações consideram as particularidades de cada região. A pasta enfatiza que a prioridade é o bem-estar da comunidade escolar frente ao potencial de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica causadas pelo mau tempo.

Para os pais e responsáveis, a recomendação é priorizar a segurança no deslocamento e manter-se informado sobre eventuais mudanças de última hora.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. As aulas na rede estadual de Curitiba foram suspensas? Não, a SEED-PR informou que as aulas na capital seguem normalmente nesta sexta-feira.

2. Onde as aulas foram totalmente suspensas? Em Fazenda Rio Grande, as aulas da rede estadual e municipal (tarde e noite) estão suspensas nesta sexta-feira.

3. Qual o critério para a liberação antecipada de alunos?

4. Como saber se a escola do meu filho terá alteração? A recomendação oficial é acompanhar os canais de comunicação da prefeitura local ou da própria unidade de ensino antes de sair de casa.

5. O que justifica essas mudanças? A previsão de chuvas intensas, ventos fortes e granizo, que podem causar alagamentos e dificuldades no deslocamento seguro dos estudantes.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 39280

Posts relacionados