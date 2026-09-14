Projeto de Lei propõe isenção de Imposto de Renda sobre horas extras para profissionais da saúde no Brasil

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma nova proposta em tramitação na Câmara dos Deputados pretende alterar as regras atuais de tributação para quem atua na linha de frente do setor de saúde. O Projeto de Lei 2483/26 busca conceder a isenção de Imposto de Renda sobre os valores recebidos a título de horas extras.
A medida abrange todos os profissionais da categoria que prestam serviços tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde. A iniciativa busca reconhecer o esforço adicional desses trabalhadores, conforme informação divulgada pela Agência Câmara.
O autor da proposta, Deputados Diego Coronel (Republicanos-BA), defende que o benefício fiscal trará resultados práticos para o sistema.
Para viabilizar a mudança, o texto do projeto propõe uma alteração direta na Lei 7.713/88, que estabelece as diretrizes e regras gerais para a cobrança do Imposto de Renda no país. Atualmente, os rendimentos provenientes de horas extras são somados à base de cálculo do tributo, elevando a carga sobre o trabalhador.
Com a alteração, o valor recebido pelo excedente de jornada de trabalho deixaria de compor a base de cálculo para a incidência do imposto. A intenção é que os profissionais da saúde tenham um ganho real maior ao optarem por estender seus plantões, incentivando a disponibilidade de mão de obra qualificada.
O projeto segue agora para uma fase de análise técnica e política dentro do Poder Legislativo. A proposta será avaliada, em caráter conclusivo, por três colegiados estratégicos da Casa: a Comissão de Saúde, a Comissão de Finanças e Tributação, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Após passar pelo crivo dessas comissões na Câmara dos Deputados, o texto ainda precisará ser apreciado pelo Senado Federal. Somente após a aprovação em ambas as casas legislativas e a sanção presidencial é que a nova regra de isenção poderá entrar em vigor em todo o território nacional.
1. Quem será beneficiado pela isenção de Imposto de Renda?
O projeto contempla todos os profissionais da saúde que realizam horas extras, tanto na rede pública quanto na rede privada de atendimento.
2. Qual é o objetivo principal do projeto?
A proposta visa desonerar a remuneração extra desses trabalhadores, buscando melhorar a prestação de serviços de saúde para a população ao incentivar a jornada de trabalho adicional.
3. A isenção já está valendo?
Não. O texto ainda está em fase de tramitação na Câmara dos Deputados e precisa ser aprovado pelas comissões, pela Câmara e pelo Senado.
4. Como o projeto altera a lei atual?
O texto propõe uma modificação na Lei 7.713/88, que rege as regras do Imposto de Renda, excluindo as horas extras da base de cálculo do tributo.
5. Quais comissões vão analisar o projeto?
O projeto será analisado pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania.