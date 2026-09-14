Relatório do OIG diz que imigrantes foram mantidos em pequenas gaiolas ao ar livre em ‘Alligator Alcatraz’ na Flórida

Office of the Inspector General do DHS aponta uso ‘inédito’ de jaulas de ~18 sq ft (1,67 m²) e falhas em higiene, saúde e alimentação

Um relatório do Office of the Inspector General (OIG) do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) concluiu que imigrantes foram mantidos por horas em pequenas gaiolas metálicas ao ar livre no centro de detenção conhecido como “Alligator Alcatraz”, na Flórida. A inspeção descreve o uso desses espaços — de cerca de 18 sq ft (1,67 m²) — como “inédito entre instalações de detenção” e perigoso.

O OIG identificou ainda descumprimentos de padrões relativos à higiene, atendimento médico, alimentação e saúde e segurança, segundo o relatório consultado pela BBC.

Detalhes do relatório

De acordo com o OIG, entre julho de 2025 e janeiro de 2026 o local manteve 79 imigrantes nas pequenas estruturas metálicas, descritas no relatório como áreas de “calming” para “deescalate and have time alone”. As detenções nesses espaços variaram de minutos a quase duas horas; ao menos uma ocorrência foi registrada como medida disciplinar.

Os inspetores relataram condições inadequadas de higiene: detentos disseram ter sido privados de medicamentos necessários, de banhos regulares e de outras medidas higiênicas. O OIG informou ter encontrado chuveiros com pequenos insetos e que os detentos tinham acesso ao banho apenas três vezes por semana. Também foram apontadas condições de espaço insuficiente nas unidades de alojamento e falta de água potável limpa e de meios para higienizar copos plásticos usados pelos detentos.

Gestão e responsabilidades

O relatório registra que o DHS informou ao OIG que autoridades do estado da Flórida eram responsáveis pela operação diária da unidade. A instalação foi estabelecida pelo estado por meio de uma ordem executiva assinada pelo governador Ron DeSantis, enquanto o Governor federal arcou com os Customs operacionais, segundo BBC.

O OIG é o órgão de fiscalização interna independente do DHS; a reportagem lembra que o atual inspector general foi nomeado por Donald Trump durante seu primeiro mandato.

Cronologia e encerramento

A instalação foi construída em 2025 ao longo de oito dias nos Everglades, região alagadiça da Flórida conhecida por sua fauna, incluindo jacarés. A unidade tornou-se amplamente criticada e notória; em junho de 2026, DeSantis declarou que o centro seria fechado por ter sido concebido como temporário, conforme citado pelo relatório.

Pedidos de manifestação

A BBC informou que contatou o Immigration and Customs Enforcement (ICE) do DHS e o gabinete do governador Ron DeSantis em busca de comentários sobre o relatório, segundo BBC.

Fonte: relatório do Office of the Inspector General do DHS e reportagem da BBC, conforme publicado por Madeline Halpert.