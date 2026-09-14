STF confirma transmissão ao vivo pela internet de sessão sobre ministro Alexandre de Moraes

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu as diretrizes para a sessão que analisará o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, garantindo transmissão em tempo real.

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou oficialmente que a aguardada sessão da Corte, voltada para a análise das conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, terá cobertura completa. O evento será transmitido ao vivo pela TV Justiça e também pela internet, permitindo o acompanhamento do público.

A confirmação da logística foi oficializada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que detalhou como a Corte se preparou para o julgamento. A expectativa é de que os debates tragam desdobramentos importantes sobre o caso que tem mobilizado o cenário jurídico e político do país nos últimos dias.

A preparação para o evento não se limitou apenas à parte técnica da transmissão. O STF implementou um esquema rigoroso de segurança para garantir a ordem durante a sessão, que tem início previsto para às 10h desta terça-feira (15), conforme informações da EBC.

Protocolos de segurança e acesso ao plenário

Para aqueles que comparecerão presencialmente, o acesso ao plenário será restrito. As vagas foram destinadas exclusivamente a pessoas previamente inscritas junto ao cerimonial do STF, cumprindo normas internas de organização e controle de público para eventos sensíveis.

A entrada no plenário exigirá uma rigorosa triagem. Todos os presentes deverão passar por detectores de metais e equipamentos de raio-X.

Restrições ao uso de dispositivos eletrônicos

Uma das medidas mais rígidas adotadas pelo tribunal diz respeito ao uso de tecnologia. O uso de celulares durante a sessão será terminantemente proibido. Os aparelhos deverão ser lacrados logo na entrada do plenário, evitando qualquer tipo de interferência ou registro não autorizado durante o julgamento.

Além da segurança física no prédio, o trânsito nas redondezas também sofrerá alterações. A Esplanada dos Ministérios terá o fluxo de veículos interditado na altura do Congresso Nacional, medida padrão em dias de julgamentos de alta relevância para a segurança pública e a fluidez do tráfego na região.

Perguntas frequentes sobre o julgamento

Como acompanhar a sessão sobre Alexandre de Moraes? A sessão será transmitida ao vivo pela TV Justiça e pelos canais oficiais do STF na internet.

Quando começa o julgamento no STF? O início dos trabalhos está previsto para as 10h desta terça-feira, dia 15 de setembro de 2026.

O público pode entrar no plenário? A entrada é restrita a pessoas que realizaram inscrição prévia junto ao cerimonial da Corte.

Quais são as regras para entrar no plenário? É obrigatória a passagem por detectores de metais e raio-X, sendo proibido o uso de celulares, que devem ser lacrados na entrada.

Haverá interdição de trânsito em Brasília? Sim, o tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios será bloqueado na altura do Congresso Nacional durante a realização da sessão.