Queda de helicóptero da NBC4 em Los Angeles deixa repórter, piloto e pedestre mortos durante cobertura de acidente

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Uma tragédia aérea marcou a noite desta terça-feira (15) em Chatsworth, no Norte de Los Angeles, na Califórnia. Um helicóptero que prestava serviço para as emissoras NBC4 e Telemundo 52 caiu enquanto realizava a cobertura ao vivo de uma colisão fatal envolvendo um ônibus.
A queda da aeronave resultou na morte imediata da repórter aérea Eliana Moreno e do piloto George Marciniw. Além da tripulação, uma terceira vítima fatal, identificada como um pedestre que estava em um estacionamento próximo ao local, também perdeu a vida no acidente.
As informações sobre o ocorrido foram confirmadas pelo capitão do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Branden Silverman, conforme divulgado pelo veículo Banda B. Pelo menos duas outras pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas para hospitais da região.
O helicóptero caiu pouco antes das 19h na North Mason Avenue, em uma área situada entre dois prédios comerciais. O impacto da queda provocou um incêndio que atingiu quatro veículos e dois contêineres de carga que estavam no local do acidente.
Mais de 70 militares do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência. As equipes conseguiram controlar e extinguir o incêndio rapidamente, evitando que as chamas se propagassem para outras estruturas próximas durante os trabalhos de resgate.
A repórter Eliana Moreno e o piloto George Marciniw possuíam uma longa parceria profissional, trabalhando juntos desde 2023. Ambos eram funcionários da operadora responsável pelo helicóptero que atendia as emissoras locais.
Moreno, formada em jornalismo televisivo e ciência política pela Universidade Chapman em 2010, atuava na operadora desde o mesmo ano. Marciniw, por sua vez, era natural do sul da Califórnia e tinha formação concluída na Burbank High School em 1974.
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) informou que já está reunindo informações e dados técnicos para esclarecer o que provocou a falha.
A apresentadora da NBC4, Colleen Williams, confirmou o acidente ao vivo para os telespectadores e anunciou uma pausa na programação da emissora. O caso segue sob investigação das autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos.
Quem são as vítimas fatais da queda do helicóptero? As vítimas são a repórter Eliana Moreno, o piloto George Marciniw e um pedestre que estava no estacionamento onde a aeronave caiu.
O que o helicóptero fazia no momento da queda? A equipe realizava a cobertura ao vivo de um acidente fatal envolvendo um ônibus em Chatsworth.
Quantas pessoas ficaram feridas no solo? Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelas equipes de emergência presentes no local.
As causas do acidente já foram identificadas? Não. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) ainda investiga o que provocou a queda da aeronave.
Houve danos materiais além da aeronave? Sim, o impacto e o incêndio subsequente danificaram quatro veículos e dois contêineres de armazenamento comercial.