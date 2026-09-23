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Projeto na Câmara propõe desoneração para empresas diante da nova jornada de 40 horas semanais

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Proposta em análise na Câmara dos Deputados visa criar medidas compensatórias para empresas afetadas pela transição para a jornada de 40 horas semanais

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 3261/26, que estabelece um conjunto de medidas temporárias para auxiliar empresas diante da redução da carga horária de trabalho. O objetivo principal é mitigar os efeitos financeiros da transição da jornada de 44 para 40 horas semanais, conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados.

A iniciativa pretende oferecer fôlego financeiro para que micro e pequenas empresas consigam se adaptar à nova realidade sem comprometer a manutenção dos postos de trabalho. O projeto foca em empregadores intensivos em mão de obra que precisam reorganizar suas operações diante da mudança legal prevista pela PEC 221/19.

Os benefícios do projeto são direcionados a diversos perfis de empregadores, incluindo microempreendedores individuais (MEIs) com funcionários, microempresas, empresas de pequeno porte e produtores rurais. Cooperativas de produção rural e outros setores definidos pelo Poder Executivo também estão incluídos no escopo da proposta.

Regras para a desoneração da folha

A proposta prevê a desoneração da contribuição previdenciária sobre os salários dos funcionários durante o período de adaptação, com vigência inicial de cinco anos. O benefício poderá ser prorrogado por mais cinco anos, desde que haja uma nova lei específica e uma avaliação detalhada dos impactos econômicos e sociais da medida.

Medidas tributárias e linhas de crédito

O texto determina que o governo federal encaminhe ao Congresso uma proposta de lei complementar com medidas tributárias em até 180 dias. Entre as ações previstas está a redução temporária de, no mínimo, ao menos 50% do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para os beneficiários.

Além disso, o projeto cria linhas de crédito subsidiado voltadas para capital de giro, modernização tecnológica e qualificação profissional. Os financiamentos possuem condições facilitadas, com juros equivalentes à remuneração da poupança, carência mínima de 24 meses e prazo de pagamento de até 15 anos.

Contrapartidas e justificativa do projeto

O autor da proposta, Deputados Luiz Carlos Hauly, justifica que a redução da jornada, embora socialmente positiva, pode gerar aumento imediato nos custos operacionais. O parlamentar ressalta a necessidade de investimentos em automação, reestruturação logística e adaptação dos modelos de negócio, especialmente para os pequenos negócios.

Para garantir que o auxílio seja eficaz, o projeto impõe contrapartidas rigorosas. É proibida qualquer forma de fraude, como a redução artificial do quadro de funcionários. O governo federal deverá regulamentar os critérios e elaborar um relatório anual sobre os empregos preservados e os efeitos da medida na produtividade das empresas.

Próximos passos na tramitação

A proposta tramita em caráter conclusivo e passará pela análise das comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para entrar em vigor, o texto precisa ser aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado Federal.

Perguntas Frequentes

1. Quem tem direito à desoneração prevista no projeto?
O benefício é voltado para MEIs com empregados, microempresas, empresas de pequeno porte, produtores rurais, agricultores familiares e cooperativas de produção rural.

2.

3. Como funcionará o crédito subsidiado?
Serão oferecidas linhas para capital de giro e tecnologia com juros baseados na poupança, carência de 24 meses e até 15 anos para quitar o pagamento.

4. A redução da jornada já está em vigor?
Não, a redução da jornada para 40 horas semanais é objeto da PEC 221/19, que ainda está em análise no Senado após aprovação na Câmara.

5. O que acontece se a empresa reduzir o número de funcionários?
O projeto proíbe a redução artificial do quadro e exige a manutenção dos empregos formais para que a empresa continue elegível aos benefícios tributários e creditícios.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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