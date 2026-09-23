Apucarana decreta situação de emergência após temporal que danificou igrejas e deixou milhares sem luz

Simepar registrou 73,6 mm de chuva e ventos de 124,9 km/h; prefeitura estima mais de 3 mil famílias afetadas e cidade chegou a ter 43 mil imóveis sem energia

Apucarana, no Norte do Paraná, foi declarada em situação de emergência após um temporal na noite de segunda-feira (21). O decreto foi homologado pelo Governo do Estado na terça-feira (22), segundo a prefeitura.

O episódio deixou diversos danos na cidade, afetou milhares de moradores e provocou interrupções no fornecimento de energia.

Danos e famílias atingidas

A prefeitura estima que mais de 3 mil famílias foram afetadas de alguma forma pelo temporal. Equipes municipais seguem distribuindo lonas e água no pátio da Prefeitura na manhã de quarta-feira (23).

Entre os imóveis danificados está a capela Comunidade Nossa Senhora do Rocio, cujo forro caiu sobre os bancos e imagens foram quebradas. Na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, parte do telhado foi arrancada; o prejuízo foi estimado em R$ 150 mil.

Energia e infraestrutura

Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), 40 postes foram quebrados. A concessionária informou que 20,7 mil casas permaneciam sem energia; durante o episódio a cidade chegou a registrar 43 mil imóveis sem luz.

Registro meteorológico e ocorrências

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou 73,6 mm de chuva até as 8h de quarta-feira (23) e ventos de até 124,9 km/h no período entre segunda e a manhã de quarta.

Houve queda de granizo em pontos da cidade. Na Rua Prof. João Cândido Ferreira, uma mulher chegou a afundar metade das pernas nas pedras de gelo acumuladas na calçada, segundo relatos citados pela reportagem.

Próximos passos

O decreto de situação de emergência busca liberação de recursos estaduais e federais para assistência humanitária e recuperação de infraestrutura, conforme informado pela administração municipal.