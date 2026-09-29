Projeto no Senado propõe destinar renda líquida de loteria para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas

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Uma nova proposta em tramitação no Senado Federal pretende transformar a arrecadação de um concurso anual de loteria em uma fonte de recursos permanente para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, conhecido como Funcap.
O objetivo central da medida é garantir que o governo tenha mais disponibilidade financeira para atuar de forma rápida e eficiente em situações de emergência e desastres naturais que ocorrem em diversas regiões do território brasileiro.
Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o projeto está atualmente pronto para ser votado pelos parlamentares que compõem a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
O texto em pauta é o PL 2.688/2024. Caso aprovado, ele estabelece que a renda líquida obtida com a realização de um concurso específico de loteria seja integralmente revertida para o Funcap, fortalecendo a estrutura de proteção e defesa civil.
O Funcap é um instrumento essencial para a execução de políticas de prevenção e resposta a desastres. Com o aporte adicional vindo das loterias, espera-se que o fundo tenha maior capacidade de investimento em ações de socorro e assistência às populações atingidas por calamidades.
Após a análise na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto seguirá o rito legislativo habitual. A expectativa é que o debate sobre a destinação desses recursos ajude a mitigar os impactos financeiros que desastres naturais impõem aos cofres Públicas e, principalmente, às comunidades afetadas.
1. O que propõe o PL 2.688/2024?
O projeto propõe destinar a renda líquida de um concurso anual de loteria para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap).
2. Qual é o destino dos recursos?Os valores arrecadados serão direcionados ao Funcap, fundo responsável por financiar ações de proteção, defesa civil e assistência em situações de Calamidades.
3. Onde o projeto está sendo analisado?
A proposta está pronta para votação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal.
4. De onde vem a verba da loteria?
A verba virá da renda líquida de um concurso anual específico, conforme estabelecido pelo texto do projeto de lei.
5. O projeto já foi aprovado?
Não, o projeto ainda está em fase de votação na comissão temática do Senado.