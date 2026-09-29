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Petrobras firma acordo estratégico de 22 anos para importação de gás natural dos EUA visando maior previsibilidade de mercado

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A Petrobras oficializou nesta terça-feira, 29 de setembro, um importante contrato de longo prazo para a compra de gás natural liquefeito (GNL) vindo dos Estados Unidos.

O acordo, que terá duração de 22 anos, prevê o fornecimento de 800 mil toneladas do produto por ano. A negociação foi realizada com a Cheniere Marketing, que é uma subsidiária da Cheniere Energy, uma das maiores produtoras e exportadoras do setor no mercado americano.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, esta é a segunda grande movimentação da companhia brasileira em cerca de um mês para garantir o suprimento de longo prazo. A medida faz parte de uma estratégia para evitar a dependência de compras de curto prazo, que são historicamente mais suscetíveis a fortes oscilações de preços.

A estatal reforçou que, com contratos mais longos, a empresa busca obter maior previsibilidade para administrar o fornecimento de gás natural no Brasil.

Segunda parceria estratégica em pouco tempo

Este novo contrato com a Cheniere Energy acontece poucas semanas após a Petrobras assinar um acordo similar. No final de agosto, a estatal fechou um compromisso de 20 anos com a Sempra Infrastructure para o recebimento de 800 mil toneladas de GNL anuais.

Nesse primeiro acordo, o fornecimento será realizado a partir do Terminal de Liquefação de GNL de Port Arthur, localizado no Texas. A soma desses dois contratos de longo prazo reflete o esforço da Petrobras em reduzir sua exposição às incertezas do mercado internacional de energia.

Como funciona o GNL e a sua utilização no Brasil

O GNL é o gás natural submetido a um processo de resfriamento intenso até atingir o Estados líquido. Esse procedimento é fundamental, pois, nesse formato, o produto ocupa cerca de 600 vezes menos espaço, o que viabiliza o seu transporte seguro por navios através dos oceanos.

Ao chegar ao Brasil, o gás passa por um processo de regaseificação, sendo transformado novamente em gás para entrar na rede de distribuição nacional. O insumo é essencial para o funcionamento de usinas termelétricas, indústrias de diversos setores e também para o consumo residencial.

Capacidade operacional da fornecedora

A nova parceira da Petrobras, a Cheniere Energy, possui uma infraestrutura robusta nos Estados Unidos. A empresa opera terminais de liquefação estratégicos, como o de Sabine Pass, na Louisiana, e o de Corpus Christi, no Texas.

Juntos, essas instalações possuem uma capacidade produtiva de aproximadamente 56 milhões de toneladas de GNL por ano. Essa escala operacional garante à Petrobras um fluxo constante de insumos para suprir a crescente demanda energética interna nas próximas décadas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual a duração do novo contrato da Petrobras com a Cheniere?
O contrato assinado com a Cheniere Marketing tem duração de 22 anos.

Qual o volume de gás previsto no acordo?
O acordo prevê o fornecimento de 800 mil toneladas de GNL por ano para a Petrobras.

Por que a Petrobras está assinando contratos de longo prazo?
A estratégia visa diminuir a dependência de compras de curto prazo, que sofrem variações de preço, garantindo mais previsibilidade e segurança no fornecimento.

O que é o GNL?
É o gás natural resfriado até se tornar líquido, o que reduz seu volume em cerca de 600 vezes, permitindo o transporte em navios antes de ser transformado de volta em gás no destino.

Quem é a fornecedora americana?
A fornecedora é a Cheniere Marketing, subsidiária da Cheniere Energy, uma das principais empresas do setor de exportação de gás dos Estados Unidos.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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