Rede Legislativa de Rádio e TV prepara cobertura eleitoral ao vivo e em tempo integral para cerca de 130 milhões de brasileiros

A Rede Legislativa de Rádio e TV mobiliza suas equipes para uma cobertura completa e integrada durante o dia de votação das eleições de 2026

No dia 4 de outubro, a Rede Legislativa de Rádio e TV inicia uma operação de cobertura eleitoral em tempo integral. Com o objetivo de alcançar cerca de 130 milhões de brasileiros, a transmissão ao vivo envolverá as TVs Câmara e Senado, além de rádios e emissoras Legislativa de todo o país, conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados.

A iniciativa busca oferecer ao cidadão uma cobertura pautada pela isenção, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas durante o processo democrático. A diretora da TV Câmara, Daniela André, reforça que o foco principal é levar informação de qualidade ao público, auxiliando o eleitor na compreensão do pleito.

A estrutura montada para este ano é vasta, compreendendo 1.651 emissoras de TV e diversas estações de rádio. O conteúdo será distribuído para todas as capitais estaduais e centenas de municípios, utilizando a rede de radioagências para que veículos parceiros possam retransmitir as informações em tempo real.

Programação focada em serviço e utilidade pública

Durante todo o domingo de votação, a grade de programação será dedicada ao serviço e à utilidade pública. O público poderá acompanhar reportagens que esclarecem as atribuições dos cargos em disputa, além de orientações essenciais para o momento do voto e um forte trabalho de combate a fake news.

A cobertura também trará informações de última hora sobre a movimentação nos tribunais eleitorais e o acompanhamento do voto dos principais candidatos à Presidência da República. Especialistas convidados realizarão análises constantes sobre os temas centrais do debate eleitoral brasileiro.

Duas décadas de integração entre TV Câmara e TV Senado

Este ano marca os 20 anos da parceria entre a TV Câmara e a TV Senado na cobertura das eleições. Henrique Lima, coordenador-geral da TV Senado, destaca que a colaboração, iniciada em 2006, foi ampliada e hoje conta com a participação ativa de redes sociais e agências de ambas as Casas Legislativa.

Segundo a organização, esta é considerada a maior cobertura já realizada pelo Legislativo, oferecendo um nível de detalhamento sem precedentes sobre os resultados e as perspectivas de composição de forças no Congresso Nacional a partir de 2027, com a participação de cientistas políticos após o término da votação.

Como acompanhar a cobertura integrada

A diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima, explicou que a organização da transmissão foi intensificada desde maio. A ideia central é que o cidadão possa decidir melhor o seu voto a partir de informações precisas e transparentes, fortalecendo o valor da escolha democrática nas urnas.

Além da sintonia local das emissoras de rádio e TV, a audiência poderá acessar todo o conteúdo pelos canais oficiais da Câmara dos Deputados e do Senado na internet. A reprodução das notícias é permitida, desde que contenha a assinatura da Agência Câmara.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual o alcance estimado da cobertura da Rede Legislativa? A cobertura possui potencial para chegar a cerca de 130 milhões de brasileiros em todo o território nacional.

Quais veículos compõem a rede de transmissão? A rede é formada pela TV Câmara, TV Senado, Rádio Câmara, Rádio Senado e emissoras de assembleias Legislativa e Câmara municipais.

Como a cobertura pretende combater a desinformação? A programação contará com reportagens de utilidade pública e checagens constantes para combater fake news durante todo o domingo de votação.

Haverá análise sobre a composição do Congresso? Sim, após o encerramento da votação, cientistas políticos analisarão o índice de renovação e as perspectivas para o Congresso Nacional a partir de 2027.

Desde quando existe a parceria entre TV Câmara e TV Senado? A parceria na cobertura eleitoral entre as duas emissoras completa 20 anos em 2026, tendo começado em 2006.