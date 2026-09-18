Da roça ao topo do mundo: a trajetória de Francisco Graciola, o homem por trás do maior prédio residencial do planeta

A ascensão de um empreendedor que transformou a humildade da lavoura em um império imobiliário multibilionário no litoral de Santa Catarina

A história de Francisco Graciola é um exemplo de superação que começa no Vale do Itajaí. Aos 14 anos, o jovem deixou a lavoura da família em Gaspar para buscar novas oportunidades em Blumenau, onde iniciou sua vida profissional como aprendiz de barbeiro.

Décadas depois, o catarinense consolidou seu nome como uma das figuras mais influentes da construção civil brasileira. Ele está à frente da FG Empreendimentos, empresa que agora comanda um dos projetos mais audaciosos da engenharia global, o Senna Tower, em Balneário Camboriú.

Conforme informação divulgada pela Banda B, o novo arranha-céu promete elevar o Brasil ao topo do ranking mundial, com uma estrutura que desafia os limites da altura e da tecnologia moderna.

O início humilde entre a barbearia e as Lanchonete

Antes de se tornar um gigante dos arranha-céus, Graciola trilhou um caminho marcado pela diversidade de negócios. Vindo de uma família de 12 irmãos, ele aprendeu a cortar cabelo com um tio e, logo após adquirir experiência, abriu a sua própria barbearia.

Sem grandes recursos financeiros no início, o empresário recorreu a estratégias criativas, como oferecer serviços gratuitos para atrair o público. A barbearia, que funcionou como um ponto de partida, logo se expandiu para outros setores com a ajuda de seus irmãos.

Em seguida, o investimento em uma lanchonete vizinha, paga em 36 parcelas, deu início a uma rede que chegou a contar com 15 estabelecimentos. Esse capital acumulado foi o combustível necessário para que ele ingressasse no setor da construção civil.

Do primeiro prédio de quatro andares ao desafio do Senna Tower

A incursão no setor imobiliário começou na Décadas de 1980 com um edifício de apenas quatro pavimentos. O projeto enfrentou um obstáculo severo quando uma enchente destruiu parte dos materiais, mas o sucesso na conclusão incentivou Graciola a buscar voos mais altos.

Em 2001, ao lado do filho Jean Graciola, o empresário fundou a FG Empreendimentos. O foco foi Balneário Camboriú, cidade que se tornou o cenário principal para a construção de Prédio cada vez maiores, incluindo o Infinity Coast e o One Tower.

O auge dessa trajetória é o Senna Tower, desenvolvido em parceria com a Marca Senna e a família Hang. O projeto prevê uma torre com mais de 550 metros de altura, 157 pavimentos e um valor geral de vendas estimado em R$ 8,5 bilhões.

Tecnologia e luxo nas alturas

O Senna Tower não impressiona apenas pelo tamanho, mas também pela complexidade técnica. Para garantir a segurança e o conforto dos moradores, a estrutura contará com o sistema Tuned Mass Damper, tecnologia projetada para reduzir as oscilações provocadas pelo vento.

O Empreendimentos totalizará cerca de 145 mil metros quadrados de área construída, abrigando 228 unidades residenciais. Entre as opções de moradia, o projeto inclui 18 mansões suspensas e coberturas que podem atingir 903 metros quadrados.

Perguntas Frequentes

Qual a altura exata do Senna Tower? A torre terá mais de 550 metros de altura.

Quantos pavimentos terá o novo prédio em Balneário Camboriú? O projeto prevê um total de 157 pavimentos.

Qual a função do sistema Tuned Mass Damper? É um sistema de engenharia desenvolvido para reduzir as oscilações causadas pelos ventos em estruturas de grande altura.

Quem são os parceiros de Francisco Graciola no projeto? O Empreendimentos é desenvolvido pela FG Empreendimentos em parceria com a Marca Senna e a família Hang.

Quantas unidades residenciais o edifício terá? O projeto conta com 228 unidades residenciais, incluindo mansões suspensas e coberturas de luxo.