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PROMOÇÕES ESPECIAIS NA DONATELLO PIZZAS E ESFIHAS!

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PROMOÇÕES ESPECIAIS NA DONATELLO PIZZAS E ESFIHAS!
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🐢🍕 PROMOÇÕES ESPECIAIS NA DONATELLO PIZZAS E ESFIHAS! 🔥

Se é para reunir a família e os amigos, que seja com muito sabor e preço especial! 😍

✨ CONFIRA AS PROMOÇÕES:

🍕 2X SALADA POR APENAS R$ 29,99!
Uma opção deliciosa para matar a fome com aquele hambúrguer caprichado!

🥟 10 ESFIHAS ABERTAS POR APENAS R$ 34,99!
E você escolhe a quantidade de cada sabor:

🥩 Carne
🌭 Calabresa
🌽 Milho com Bacon
🍗 Frango com Catupiry

👉 Monte seu combo do seu jeito! Sabores deliciosos, massa leve e recheios caprichados para agradar todos os paladares.

📲 Faça seu pedido pelo WhatsApp:
(44) 99964-9270

📍 Av. Ascanio Moreira de Carvalho, 2706 – São Vicente

💜 Donatello Pizzas e Esfihas
📲 Instagram: @donatello_pizzasesfihas

🔥 Não deixe para depois! Chame no WhatsApp e aproveite as promoções da Donatello! 🍕🥟🐢

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Corinthia Mes

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