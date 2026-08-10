🐢🍕 PROMOÇÕES ESPECIAIS NA DONATELLO PIZZAS E ESFIHAS! 🔥

Se é para reunir a família e os amigos, que seja com muito sabor e preço especial! 😍

✨ CONFIRA AS PROMOÇÕES:

🍕 2X SALADA POR APENAS R$ 29,99!

Uma opção deliciosa para matar a fome com aquele hambúrguer caprichado!

🥟 10 ESFIHAS ABERTAS POR APENAS R$ 34,99!

E você escolhe a quantidade de cada sabor:

🥩 Carne

🌭 Calabresa

🌽 Milho com Bacon

🍗 Frango com Catupiry

👉 Monte seu combo do seu jeito! Sabores deliciosos, massa leve e recheios caprichados para agradar todos os paladares.

📲 Faça seu pedido pelo WhatsApp:

(44) 99964-9270

📍 Av. Ascanio Moreira de Carvalho, 2706 – São Vicente

💜 Donatello Pizzas e Esfihas

📲 Instagram: @donatello_pizzasesfihas

🔥 Não deixe para depois! Chame no WhatsApp e aproveite as promoções da Donatello! 🍕🥟🐢

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