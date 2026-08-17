Promotoria de Justiça de Piraí do Sul acompanha trabalho de auxílio às famílias afetadas pelo tornado que atingiu a cidade dia 8 de agosto

Na última semana, na quinta-feira, 13 de agosto, a promotora de Justiça Louise Félix Fernandes, que atua na Promotoria de Piraí do Sul, e a assessora Amanda Zadra Busquete acompanharam as ações de resposta e recuperação que vêm sendo adotadas pelos órgãos públicos municipais para a proteção integral às pessoas e famílias afetadas com o tornado que atingiu a cidade no último dia 8 de agosto.

A visita buscou acompanhar a correta aplicação dos recursos emergenciais e a fiscalização dos pontos de apoio às vítimas, além dos locais de distribuição de bens (como alimentos, água mineral, roupas, calçados, produtos de higiene e limpeza e colchões). Também foram verificadas as ações de recuperação realizadas junto às famílias afetadas, como a instalação de telhados, forros, remoção de escombros, início da reconstrução de algumas residências e a conclusão do serviço para o restabelecimento integral da energia elétrica.

As integrantes da Promotoria de Justiça foram acompanhadas pelo vice-prefeito de Piraí do Sul, Wagner Zadra, e pelo sargento da Defesa Civil Alexandro Visbiski.