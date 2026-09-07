Luisa Stefani avança às quartas de final no US Open e busca título inédito nas duplas femininas

A Tenistas brasileira Luisa Stefani segue firme na disputa pelo título das duplas femininas no US Open, um dos torneios mais prestigiados do tênis mundial.

A paulista Luisa Stefani, que ocupa a 4ª posição no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA), confirmou seu favoritismo nesta segunda-feira (7). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a atleta brasileira garantiu sua classificação para as quartas de final da competição realizada em Nova York.

A dupla superou as adversárias Eri Hozumi, do Japão, e Andreja Klepac, da Eslovênia, com um placar expressivo de 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/3. O desempenho sólido da parceria foi destacado por Stefani, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Uma atuação de alto nível em Nova York

Após a partida, Luisa Stefani avaliou o desempenho da dupla com otimismo. A Tenistas afirmou: "Eu daria uma nota 9 na escala até 10. Sempre há espaço para melhora. Temos um grande time por trás, com muito trabalho, e dou a eles grande crédito pelos resultados que Estados tendo".

Agora, a brasileira aguarda a definição de suas próximas oponentes. O confronto das quartas de final será decidido após o duelo entre as chinesas Jiang Xinyu e Zhang Shuai contra a japonesa Miyo Kato e a taiwanesa Fang-Hsien Wu. A organização do US Open ainda deve confirmar o horário da próxima partida.

Trajetória de sucesso e busca pelo primeiro Grand Slam

Caso avancem para a próxima fase, Luisa e Dabrowski repetirão o feito alcançado nos outros três Grand Slams de 2026, quando chegaram, ao menos, às semifinais. A brasileira segue em busca do seu primeiro título de Grand Slam na carreira em disputas femininas.

Vale lembrar que, nas duplas mistas, a Tenistas já conquistou o título do Aberto da Austrália em 2023, ao lado do gaúcho Rafael Matos. Em 2026, a parceria entre Stefani e Dabrowski já soma três títulos no circuito mundial da WTA, com vitórias em Dubai, Estrasburgo e Eastbourne.

Despedida nas duplas masculinas

Enquanto Luisa segue no torneio, o tênis brasileiro teve uma baixa na chave masculina. No domingo (6), o mineiro Marcelo Melo se despediu do US Open ao lado do australiano John Peers. A dupla foi superada pelos norte-americanos Brandon Carpico e Nikita Samuel Filin.

O placar final foi de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 e 6/4. Segundo a assessoria de imprensa do atleta, Marcelo Melo lamentou o resultado, destacando que faltou pouco para a dupla conseguir dominar a partida após um bom início de jogo.

Perguntas frequentes sobre o desempenho de Luisa Stefani

Qual foi o resultado da última partida de Luisa Stefani no US Open? A brasileira e Gabriela Dabrowski venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

Contra quem Luisa Stefani joga nas quartas de final? As adversárias ainda serão definidas entre o confronto de Jiang Xinyu e Zhang Shuai contra Miyo Kato e Fang-Hsien Wu.

Quantos títulos a parceria de Stefani e Dabrowski conquistou em 2026? A dupla conquistou três títulos no circuito da WTA, em Dubai, Estrasburgo e Eastbourne.

Luisa Stefani já venceu algum Grand Slam? Sim, ela foi campeã nas duplas mistas do Aberto da Austrália em 2023, ao lado de Rafael Matos.

O que aconteceu com Marcelo Melo no US Open? O mineiro foi eliminado na segunda fase das duplas masculinas pelos norte-americanos Brandon Carpico e Nikita Samuel Filin.