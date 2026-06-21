Proteína e vegetais: nutricionista abre rotina alimentar de Bruna Marquezine antes e depois dos treinos

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A alimentação de Bruna Marquezine desperta curiosidade entre fãs e admiradores do estilo de vida saudável da atriz. Conhecida pela rotina de exercícios e pelos cuidados com o bem-estar, a artista aposta em uma combinação simples antes dos treinos que ganhou destaque após ser revelada por sua nutricionista.
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Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, a nutricionista Patrícia Davidson, responsável pelo acompanhamento alimentar da atriz, explicou que Bruna costuma consumir uma bebida preparada com café, óleo de coco, canela e gengibre antes das atividades físicas.
A combinação tem como objetivo fornecer energia e disposição para os treinos, além de fazer parte de um plano alimentar elaborado de acordo com as necessidades da artista.
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A bebida fica pronta em poucos minutos e pode ser incluída em uma rotina alimentar equilibrada, sempre respeitando as orientações de profissionais de saúde e nutrição.
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Segundo Patrícia Davidson, a alimentação da atriz é baseada principalmente em legumes, verduras, sementes e fontes de proteínas.
A nutricionista também revelou ao Metrópoles que alimentos como abacate, leite de coco, ovos, chia, café e oleaginosas fazem parte do cardápio da artista.
Outro hábito citado é a redução do consumo de alimentos ultraprocessados. Bruna também evita carne vermelha e prioriza fontes de proteína consideradas mais leves em sua rotina alimentar.
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Se antes dos exercícios a atriz aposta na bebida com café, após a atividade física a prioridade passa a ser a recuperação muscular.
De acordo com a nutricionista, Bruna costuma consumir fontes de proteína no pós-treino, como ovos e shakes proteicos, estratégia que ajuda a atender às necessidades nutricionais após os exercícios.
Apesar da alimentação equilibrada, Bruna Marquezine não elimina completamente os alimentos doces da rotina.
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Segundo Patrícia Davidson, a atriz costuma escolher alternativas como chocolate com maior teor de cacau e frutas vermelhas quando deseja consumir algo doce.
A estratégia busca equilibrar prazer e alimentação saudável sem a necessidade de restrições extremas.
Outro cuidado destacado pela nutricionista é o consumo regular de água ao longo do dia.
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A hidratação adequada é considerada fundamental para o funcionamento do organismo e complementa os hábitos que fazem parte da rotina de saúde e bem-estar da atriz.
Fonte do Artigo
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