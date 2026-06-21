Proteína e vegetais: nutricionista abre rotina alimentar de Bruna Marquezine antes e depois dos treinos

Atriz é conhecida pelo corpo escultural, barriga trincada e estilo de vida saudável (Foto: Redes Sociais)

A alimentação de Bruna Marquezine desperta curiosidade entre fãs e admiradores do estilo de vida saudável da atriz. Conhecida pela rotina de exercícios e pelos cuidados com o bem-estar, a artista aposta em uma combinação simples antes dos treinos que ganhou destaque após ser revelada por sua nutricionista.

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Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, a nutricionista Patrícia Davidson, responsável pelo acompanhamento alimentar da atriz, explicou que Bruna costuma consumir uma bebida preparada com café, óleo de coco, canela e gengibre antes das atividades físicas.

A combinação tem como objetivo fornecer energia e disposição para os treinos, além de fazer parte de um plano alimentar elaborado de acordo com as necessidades da artista.

1 Voltar Avançar Bruna Marquezine aposta em vitamina com café, óleo de coco, canela e gengibre antes dos treinos para ganhar energia e disposição (Foto: Redes sociais, @brunamarquezine, Reprodução) Segundo a nutricionista Patrícia Davidson, a bebida faz parte da rotina alimentar da atriz e ajuda na preparação para as atividades físicas (Foto: Redes sociais, Reprodução) A combinação escolhida por Bruna reúne ingredientes conhecidos por seu potencial energético e pelo uso frequente em dietas equilibradas (Foto Multishow, Globo, Reprodução) Além da rotina intensa de exercícios, a atriz segue um plano alimentar personalizado elaborado de acordo com suas necessidades nutricionais (Foto: Redes sociais, Reprodução) Os cuidados com alimentação e bem-estar ajudam Bruna Marquezine a manter a forma e o estilo de vida saudável que inspira milhares de fãs (Foto: Redes sociais, Reprodução)

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Receita do café pré-treino inspirado na rotina de Bruna Marquezine

Ingredientes

200 ml de café coado sem açúcar

1 colher de chá de óleo de coco

1 colher de café de canela em pó

1 colher de café de gengibre em pó ou ralado

Modo de preparo

Prepare o café normalmente. Acrescente o óleo de coco ainda com a bebida quente. Adicione a canela e o gengibre. Misture bem até incorporar os ingredientes. Consuma pouco antes da atividade física.

A bebida fica pronta em poucos minutos e pode ser incluída em uma rotina alimentar equilibrada, sempre respeitando as orientações de profissionais de saúde e nutrição.

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Como é a alimentação de Bruna Marquezine

Segundo Patrícia Davidson, a alimentação da atriz é baseada principalmente em legumes, verduras, sementes e fontes de proteínas.

A nutricionista também revelou ao Metrópoles que alimentos como abacate, leite de coco, ovos, chia, café e oleaginosas fazem parte do cardápio da artista.

Outro hábito citado é a redução do consumo de alimentos ultraprocessados. Bruna também evita carne vermelha e prioriza fontes de proteína consideradas mais leves em sua rotina alimentar.

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O que Bruna Marquezine come após o treino

Se antes dos exercícios a atriz aposta na bebida com café, após a atividade física a prioridade passa a ser a recuperação muscular.

De acordo com a nutricionista, Bruna costuma consumir fontes de proteína no pós-treino, como ovos e shakes proteicos, estratégia que ajuda a atender às necessidades nutricionais após os exercícios.

Nutricionista ensina receitas proteicas gostosas

Apesar da alimentação equilibrada, Bruna Marquezine não elimina completamente os alimentos doces da rotina.

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Segundo Patrícia Davidson, a atriz costuma escolher alternativas como chocolate com maior teor de cacau e frutas vermelhas quando deseja consumir algo doce.

A estratégia busca equilibrar prazer e alimentação saudável sem a necessidade de restrições extremas.

Hidratação também faz parte da rotina

Outro cuidado destacado pela nutricionista é o consumo regular de água ao longo do dia.

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A hidratação adequada é considerada fundamental para o funcionamento do organismo e complementa os hábitos que fazem parte da rotina de saúde e bem-estar da atriz.