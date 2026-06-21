‘Grande energia na pancada e volante pressionava as pernas, diz tenente sobre acidente entre carro e ônibus na BR-467

Novos detalhes sobre o grave acidente registrado no fim da madrugada deste domingo (21), na BR-467, em Cascavel, foram repassados à CGN pelo tenente Alex Boni, do Corpo de Bombeiros.

A colisão envolveu um Renault Clio e um ônibus, nas proximidades do acesso ao bairro Tropical III, no perímetro urbano da cidade. Conforme as informações levantadas no local, o coletivo acessava a rodovia após sair da via marginal quando acabou atingido na traseira pelo automóvel.

Em entrevista à CGN, o tenente destacou a gravidade da ocorrência e a complexidade do atendimento prestado à vítima.

“O motorista ficou preso entre as ferragens e teve ferimentos graves. O volante pressionava as pernas dele. Foi preciso acionar o médico devido à gravidade das lesões. Teve uma energia muito grande na pancada”, relatou o oficial.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do Clio, um homem de 28 anos, sofreu um traumatismo na região da cabeça e apresentava suspeita de fratura no joelho. Devido à deformação da estrutura do veículo, foi necessário realizar o trabalho de desencarceramento para possibilitar a retirada segura da vítima.

Após os primeiros atendimentos no local, o motorista foi encaminhado consciente ao Hospital Universitário para avaliação e tratamento especializado.

O acidente também provocou lentidão no trânsito durante o atendimento da ocorrência. As condições climáticas exigiam atenção redobrada dos motoristas, já que havia neblina e pista molhada no trecho no momento da colisão.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.