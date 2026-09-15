PRTB oficializa substituição de Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na corrida Presidência após indeferimento do TSE

O PRTB promoveu uma mudança estratégica em sua chapa eleitoral, substituindo o nome de Pablo Marçal pelo de Leonardo Avalanche para a disputa à Presidência da República.

A alteração no cenário político nacional foi confirmada nesta terça-feira (15), marcando uma nova etapa para o partido na corrida ao Palácio do Planalto. A medida foi adotada após o encerramento do prazo legal para a substituição de candidaturas, que ocorreu no último dia 14.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a decisão de trocar o candidato foi formalizada logo após Pablo Marçal apresentar sua carta de renúncia. O movimento busca reorganizar a participação da legenda no pleito após os recentes entraves jurídicos enfrentados pela chapa original.

O impacto do indeferimento do TSE

O processo de substituição foi desencadeado por uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proferida na última sexta-feira (11). A Corte acolheu o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), que apontou irregularidades na filiação de Pablo Marçal ao PRTB.

Segundo o entendimento do tribunal, o ex-candidato não cumpriu o requisito de estar filiado ao partido dentro do prazo estabelecido pela janela partidária, em abril deste ano, já que anteriormente pertencia aos quadros do União Brasil. Além disso, pesa contra Marçal uma condição de inelegibilidade até 2032, decorrente de episódios de abuso de poder político e econômico durante a campanha municipal de 2024 em São Paulo.

Nova composição da chapa Presidência

Com a saída de Pablo Marçal, o presidente do partido, Leonardo Avalanche, assumiu a cabeça de chapa. Para viabilizar sua candidatura, Avalanche também precisou renunciar ao posto de vice, que ocupava na composição anterior.

A vaga de vice-presidente na nova configuração será ocupada por Silvia Helena da Silva Pereira. A atualização da chapa já consta oficialmente no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando a nova estrutura do PRTB para o processo eleitoral em curso.

Perguntas frequentes sobre a mudança no PRTB

Por que Pablo Marçal não pode mais concorrer? O TSE indeferiu o registro de sua candidatura devido à falta de filiação partidária no prazo legal e por ele estar inelegível até 2032.

Quem é o novo candidato a presidente pelo PRTB? O novo candidato é Leonardo Avalanche, que ocupava anteriormente o cargo de vice na chapa e preside o partido.

Quem compõe a chapa com Leonardo Avalanche? A nova chapa tem Silvia Helena da Silva Pereira como candidata ao cargo de vice-presidente.

Qual foi o prazo final para essa alteração? O prazo legal para a substituição de candidaturas na Justiça Eleitoral encerrou-se no dia 14 de setembro.

Onde a nova chapa pode ser consultada? A composição atualizada da chapa do PRTB já está disponível para consulta Público na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).