Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Aposentados de baixa renda poderão ter inclusão automática na Tarifa Social de Energia Elétrica pelo novo Projeto de Lei 1876/26

  • Tempo de Leitura2 minutos

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

O Projeto de Lei 1876/26 propõe que aposentados e pensionistas do RGPS com renda de até um salário mínimo sejam incluídos automaticamente na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Uma nova proposta legislativa busca facilitar o acesso de brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica a um importante benefício social. O Projeto de Lei 1876/26, em tramitação na Câmara dos Deputados, prevê a inclusão automática de aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) na Tarifa Social de Energia Elétrica.

A medida foca especificamente naqueles que possuem rendimento mensal de até um salário mínimo. Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, a iniciativa visa desburocratizar o processo, dispensando a necessidade de inscrição prévia no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o conhecido CadÚnico.

Para que o cidadão seja contemplado, o texto estabelece que ele deve ser o titular da fatura de energia ou integrar o núcleo Família responsável pelo pagamento. Além disso, o consumo deve respeitar os limites fixados pela regulamentação do setor Elétrica para garantir o direito ao desconto tarifário.

Justificativa do autor sobre a vulnerabilidade econômica

O autor da proposta, Deputados Pompeo de Mattos (PDT-RS), argumenta que o Estado já possui os dados necessários sobre a renda desse público. Segundo o parlamentar, não há motivos para manter etapas burocráticas extras que dificultam o acesso a uma política pública essencial de alívio no custo de vida, especialmente para quem vive com apenas um salário mínimo.

Próximos passos na tramitação legislativa

O projeto seguirá para análise em caráter conclusivo nas comissões de Minas e Energia, de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para que a regra entre em vigor, o texto ainda precisa ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal.

Perguntas frequentes sobre a Tarifa Social

Quem terá direito à inclusão automática? Aposentados e pensionistas do RGPS que recebam até um salário mínimo e sejam titulares da conta de luz ou parte do núcleo Família.

Será necessário se inscrever no CadÚnico? Não, o projeto prevê justamente a dispensa da inscrição prévia no CadÚnico como condição para obter o benefício.

Como o governo identificará os beneficiários? Através da integração dos sistemas do INSS com as bases de dados das empresas distribuidoras de energia elétrica.

Existe limite de consumo de energia? Sim, o beneficiário deve atender aos limites de consumo fixados pela regulamentação do setor Elétrica para manter o direito ao desconto.

O projeto já é lei? Não, o texto ainda passará por diversas comissões na Câmara e precisará ser aprovado pelo Senado antes de virar lei.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 39493

Posts relacionados