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Livraria do Senado supera recorde histórico com mais de 20 mil livros vendidos na Bienal de São Paulo

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A Livraria do Senado alcançou um resultado expressivo durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada em setembro, ao comercializar mais de 20 mil exemplares.

O desempenho da Livraria do Senado no evento superou o recorde anterior da instituição, que era de 17 mil livros vendidos durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em 2024. O sucesso reflete o interesse do público pelas publicações institucionais.

Para atender aos visitantes na capital paulista, foram disponibilizados 22 mil exemplares de cerca de 250 títulos diferentes, todos oferecidos a preço de custo, conforme informação divulgada pela Agência Senado.

Destaques entre as obras mais procuradas pelo público

Entre os títulos de maior sucesso, a Constituição Federal teve suas 2,4 mil unidades esgotadas rapidamente. Além da Carta Magna, o público buscou ativamente por legislações, o Vade Mecum e obras sobre a história do Brasil.

Outro destaque foi o esgotamento das 450 unidades disponíveis do livro A História dos Símbolos Nacionais. A coleção Em Miúdos, que foca na educação cidadã para crianças e jovens, também se consolidou como uma das preferidas dos leitores.

Programação cultural e aproximação com o cidadão

O estande do Senado funcionou como um ponto de encontro, recebendo rodas de conversa, oficinas e lançamentos. A agenda incluiu temas como os 200 anos da Biblioteca do Senado, o Arquivo do Senado e o programa e-Cidadania.

A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, ressaltou que a interação na feira demonstra que educação e cidadania são temas vivos. A organização do estande também apresentou réplicas de documentos históricos, incluindo as Constituições de 1824 e 1891.

Importância do contato direto com a sociedade

Segundo a coordenadora de Edições Técnicas, Lara Polesso, as feiras de livro representam uma oportunidade ímpar para aproximar a instituição dos cidadãos. O objetivo é apresentar os serviços desenvolvidos para a sociedade e escolas.

Com cerca de 760 mil visitantes na 28ª Bienal, o estande também serviu para divulgar projetos como o Senado Verifica e o Jovem Senador, reforçando o papel da instituição na promoção da transparência e do conhecimento.

Perguntas frequentes sobre a participação do Senado na Bienal

Quantos livros foram vendidos pela Livraria do Senado na Bienal? A instituição vendeu mais de 20 mil exemplares durante o evento realizado em setembro.

Qual foi o livro mais procurado no estande? A Constituição Federal foi um dos destaques, com todas as 2,4 mil unidades disponíveis sendo esgotadas.

Qual era o valor das obras vendidas? Todos os livros foram comercializados a preço de custo pela instituição.

Quantos visitantes a Bienal de São Paulo recebeu? Segundo a organização do evento, a feira contou com aproximadamente 760 mil visitantes.

Além da venda de livros, o que o estande ofereceu? O espaço promoveu rodas de conversa, oficinas, lançamentos e a exposição de réplicas de documentos históricos do Arquivo do Senado.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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