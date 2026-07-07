Em júri histórico, denunciado pelo MPPR por descumprir medida protetiva e tentar matar a ex-namorada é condenado a 22 anos de prisão em Quatro Barras

O Tribunal do Júri de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, condenou nesta segunda-feira, 6 de julho, um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná a 22 anos de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de feminicídio duplamente qualificada pelo emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, além de outros dez crimes relacionados ao caso. A tentativa de feminicídio ocorreu em 13 de junho de 2025, no estacionamento de um supermercado, e foi presenciada por diversas pessoas, que prestaram socorro à vítima e registraram a ocorrência.

Áudio do Promotor de Justiça André Luiz de Araújo

Esse foi o primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri de Quatro Barras realizado desde a instalação da comarca, ocorrendo na sede da Câmara Municipal de Quatro Barras. A sessão teve início às 9 horas e foi encerrada por volta das 20 horas. O Conselho de Sentença foi composto exclusivamente por mulheres, com sete juradas.

A vítima manteve um relacionamento com o denunciado que, inconformado com o término, passou a persegui-la. Segundo a denúncia, desde maio de 2024 ele praticou uma sequência de crimes na tentativa de obrigá-la a reatar o relacionamento. As condutas incluíram reiterados episódios de violência psicológica, com perseguições, ameaças e tentativas de impedir que outras pessoas se aproximassem da vítima, além de violência física e patrimonial, com invasão e danos à residência da mulher.

Para se proteger, a vítima requereu e obteve medida protetiva de urgência. Entretanto, conforme sustentou o Ministério Público, o denunciado descumpriu as determinações judiciais e tentou matar a ex-namorada mesmo estando monitorado por tornozeleira eletrônica.

No dia do ataque, que só não resultou na morte da vítima em razão do rápido socorro prestado, o condenado desferiu pelo menos 17 golpes, provavelmente com uma faca, atingindo regiões vitais do corpo da mulher, que precisou ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O MPPR sustentou que a tentativa de feminicídio foi praticada com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O condenado, que já se encontrava preso preventivamente, permanecerá recolhido para iniciar o cumprimento da pena.

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27/06/2025 – Em Quatro Barras, MPPR denuncia homem por tentativa de feminicídio e mais dez crimes praticados contra mulher da qual ele estava proibido de se aproximar

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