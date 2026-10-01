Temporal atinge feiras livres em Londrina e Cambé e quebra vidros de terminal rodoviário

Vendaval na madrugada de 1º de outubro deslocou barracas; Simepar registrou rajadas de 37,4 km/h e Copel informou milhares sem energia.

Um temporal na madrugada desta quinta-feira (1º) atingiu cidades da região Norte do Paraná e provocou danos em feiras livres de Londrina e Cambé. O vendaval ocorreu por volta das 5h20 e foi registrado por câmeras de segurança em Cambé, que mostram barracas sendo deslocadas pela chuva e pelo vento.

Danos nas feiras

Em Cambé, as imagens mostram estruturas das bancas se movendo e feirantes tentando segurar lonas. Em Londrina, diversas barracas também foram danificadas. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que a velocidade do vento chegou a 37,4 km/h no momento do temporal.

Em entrevista à RPC, Luciano Pantaroto, feirante há 36 anos, relatou: “Foi a quantidade de eu tirar a lona aqui, segurar, cobrir as coisas. Se eu não tivesse tirado, teria quebrado tudo. Teria quebrado tudo mesmo. E quem não tirou, quebrou. Quebrou muita banca hoje”.

O boletim atualizado da Defesa Civil da cidade registrou 34 quedas de árvore e quatro destelhamentos.

Rodoviário e falta de energia

Os vidros do Terminal Rodoviário de Londrina José Garcia Villar, entre as plataformas de embarque e desembarque de ônibus metropolitanos, quebraram com a força do temporal. segundo G1, a base de uma estrutura de ferro se desprendeu do chão, tombou e provocou a queda das vidraças; por isso, passageiros foram remanejados para outras plataformas. Não há registro de feridos.

Às 7h15, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que havia clientes sem energia em várias cidades e regiões. Os números divulgados foram:

6,5 mil imóveis sem energia em Londrina;

4,3 mil em Apucarana;

3,3 mil em Rolândia;

2,6 mil em Assaí;

1,5 mil em Faxinal.

A Copel também informou totais por região: 20,6 mil casas no Oeste; 11,8 mil na Noroeste; 7 mil em Campos Gerais e Centro-Sul; 4,1 mil no litoral; 3,2 mil na Região Metropolitana de Curitiba (RMC); e 254 no Sudoeste.

As informações desta matéria foram obtidas a partir de registros de imagens, relatos de feirantes, dados do Simepar, boletim da Defesa Civil e comunicado da Copel.