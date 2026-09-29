Quadro de JMW Turner inspirado em Roma retorna à cidade antes de leilão

Obra ‘Rome, from Mount Aventine’ de JMW Turner será exibida no Palazzo Rondinini por três dias antes de ir a leilão em Londres.

Uma pintura do artista paisagista britânico JMW Turner voltou a Roma, cidade que a inspirou quase dois séculos atrás, e será exibida por três dias no Palazzo Rondinini antes de ser leiloada em Londres.

As informações foram publicadas pela BBC em 29 de setembro de 2026.

Detalhes da obra

Intitulada Rome, from Mount Aventine, a tela apresenta uma vista panorâmica da capital Italian e data do século XIX. segundo BBC, o trabalho foi feito a partir de esboços realizados em Roma.

Leilão e histórico de vendas

A pintura já havia passado por leilão apenas uma vez, quando foi vendida por mais de £30 milhões, segundo a BBC. A casa de leilões Sotheby’s agora estima que a obra possa alcançar cerca de £50 milhões quando for a leilão em Londres, em dezembro.

Observação da reportagem

A correspondente da BBC para o Sul e Leste da Europe, Sarah Rainsford, teve um olhar de perto da obra durante a exibição em Roma, conforme relatado pela reportagem.