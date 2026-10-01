Eleições 2026: saiba quais documentos levar e as regras essenciais para votar neste domingo

Para garantir o exercício do seu direito ao voto neste domingo, é fundamental estar atento aos documentos exigidos e às regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral para o pleito de 2026.

O processo de votação exige preparação do eleitor para evitar imprevistos. Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o cidadão deve se apresentar ao local de votação portando a documentação correta para realizar a identificação oficial e seguir as normas dentro da seção eleitoral.

As orientações visam garantir a celeridade e a segurança do processo democrático. É importante que todos os eleitores estejam cientes das restrições quanto ao uso de equipamentos eletrônicos e sobre como proceder para agilizar a escolha dos seus candidatos na urna eletrônica.

A seguir, detalhamos os documentos aceitos e as condutas permitidas durante este domingo de eleições. Estas medidas são fundamentais para que o seu voto seja registrado sem interrupções ou problemas técnicos no momento em que você estiver diante da urna.

Documentos necessários para votar

Para conseguir votar, o eleitor pode apresentar o seu título de eleitor em papel ou um documento oficial com foto. Outra opção prática é o uso do aplicativo e-Título, que é aceito desde que o eleitor tenha cadastrado a sua biometria anteriormente e o documento digital apresente a foto do titular.

Regras sobre celulares e equipamentos

Existe uma proibição rigorosa dentro da cabine de votação. Não é permitido ao eleitor levar o seu celular ou qualquer outro equipamento que tenha a capacidade de captar imagens ou sons. A medida serve para garantir o sigilo do voto e evitar qualquer tipo de coação ou registro indevido durante o ato de votar.

Dicas para o momento da votação

Como o eleitor precisa registrar o número de seis candidatos, a recomendação é levar uma colinha em papel. O uso deste recurso é permitido e é uma estratégia muito eficiente para evitar esquecimentos ou erros na hora de digitar os números, agilizando o atendimento e reduzindo filas.

Perguntas Frequentes

1. Posso usar o e-Título se não tiver biometria? Não, o e-Título só é aceito como documento de identificação se o aplicativo contiver a foto do eleitor e a biometria devidamente cadastrada.

2. O celular pode ficar guardado comigo na seção? Não é permitido levar celulares ou equipamentos de captação de imagem para a cabine de votação.

3. A colinha de papel é proibida? Não, a colinha é permitida e recomendada para ajudar o eleitor a memorizar os números dos seus candidatos.

4. Quais documentos oficiais com foto são aceitos? São aceitos documentos como RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho, desde que permitam a identificação clara do eleitor.

5. É possível votar apenas com o título em papel? Sim, o título de eleitor em papel é um dos documentos aceitos para a identificação do eleitor no dia da votação.