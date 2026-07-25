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Qual a data de lançamento do iPhone 18? Qual o preço? Veja o que se sabe até agora

Qual a data de lançamento do iPhone 18? Qual o preço? Veja o que se sabe até agora

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Qual a data de lançamento do iPhone 18? Qual o preço? Veja o que se sabe até agora
iPhone de cereja? Modelo 18 Pro e de nova linha dobrável têm novas cores vazadas; veja — Foto: Reprodução: Macworld

O preço final, no entanto, pode subir mais que o custo adicional dos componentes. Segundo estimativa mencionada pelo portal, o iPhone 18 Pro poderá ser vendido por US$ 1.299. Isso seria cerca de R$ 6.604, na cotação atual, mas sem incluir impostos nem a política de preços da Apple no Brasil. Ou seja, US$ 200 (aproximadamente R$ 1.017) acima do modelo anterior.

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Corinthia Mes

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