Vídeo registra momentos antes de mulher ser conduzida da UPA Veneza pela GM

Um vídeo encaminhado à CGN mostra parte da movimentação registrada na sala de espera da UPA Veneza, em Cascavel, momentos antes de uma mulher de 32 anos ser conduzida à Central de Flagrantes da Polícia Civil durante a madrugada deste sábado (25).

As imagens, gravadas por uma pessoa que estava na unidade, mostram a recepção bastante movimentada, com diversos pacientes aguardando atendimento. A mulher aparece sentada, conversando e rindo, além de balançar as pernas de forma constante enquanto permanece no local.

Também é possível observar que ela segura um cigarro entre os dedos. No entanto, pelas imagens não é possível afirmar se o cigarro estava aceso.

Ocorrência mobilizou duas equipes

Conforme divulgado anteriormente pela CGN, a situação mobilizou inicialmente uma equipe da Guarda Civil Patrimonial (GCP), que tentou resolver o caso por meio do diálogo.

Segundo a Guarda Municipal, a mulher continuou importunando as atendentes da unidade e se recusou a deixar o local, sendo necessária a intervenção da corporação. Ainda conforme os agentes, ela resistiu à condução.

Uma das colaboradoras da UPA manifestou interesse em representar criminalmente contra a mulher pelo crime de perturbação do trabalho.

A envolvida foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde o caso passou a ser analisado pela Polícia Civil, responsável pela adoção das medidas cabíveis.