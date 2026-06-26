Quando cai o Bolsa Família de julho de 2026? Veja calendário

O Bolsa Família de julho de 2026 será depositado entre 20 e 31 de julho, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social).

O que aconteceu

Depósitos seguem o último dígito do NIS, do final um ao zero. O número aparece no cartão do beneficiário e determina o dia do pagamento.

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Programa paga o benefício nos dez últimos dias úteis do mês. Em dezembro, o calendário é antecipado e termina no dia 23.

Confira quando o Bolsa Família de julho de 2026 cai na conta. Veja o calendário por final do NIS.

NIS final 1: 20 de julho

20 de julho NIS final 2: 21 de julho

21 de julho NIS final 3: 22 de julho

22 de julho NIS final 4: 23 de julho

23 de julho NIS final 5: 24 de julho

24 de julho NIS final 6: 27 de julho

27 de julho NIS final 7: 28 de julho

28 de julho NIS final 8: 29 de julho

29 de julho NIS final 9: 30 de julho

30 de julho NIS final 0: 31 de julho

Valor do Bolsa Família

Bolsa Família tem valor mínimo de R$ 600 por domicílio, com adicionais conforme a composição familiar. A Renda de Cidadania (BRC) paga R$ 142 por integrante, e o Benefício Complementar (BCO) completa o valor para chegar ao mínimo.

Há adicionais para crianças, gestantes, jovens e bebês. São R$ 150 por criança de até seis anos, R$ 50 para gestantes e jovens de sete a 17 anos e R$ 50 por bebê de até sete meses.

Quem tem direito

Benefício é destinado a famílias com renda de até R$ 218 por pessoa e cadastro no CadÚnico. O cadastramento é feito em postos da assistência social dos municípios, como o Cras, ou em unidades do Cadastro Único.

Manutenção do benefício exige compromissos em educação e saúde. Entre as regras estão matrícula e frequência escolar de quatro a 17 anos, pré-natal, acompanhamento de crianças menores de sete anos e vacinação em dia.

* Com informações de reportagens publicadas em 25/06/2026 e 24/06/2026.