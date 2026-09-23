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QUARTA IMPERDÍVEL na Bravazze!

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QUARTA IMPERDÍVEL na Bravazze!
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QUARTA IMPERDÍVEL na Bravazze! 🍕🥤

Hoje tem aquela combinação que deixa a quarta muito melhor:

Pizza Pequena + Coca-Cola 600 ml
por apenas R$ 45,00!

Escolha seu sabor favorito e aproveite.

📲 Faça seu pedido pelo nosso delivery:
(44) 99751-8464

Promoção válida somente nesta quarta-feira.

📍 Av. João Pipino N° 1129A – Ubiratã-PR

Bravazze Pizza – O Sabor que Conquista

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 40205

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