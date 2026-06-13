Quem é Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira?

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Na última Copa do Mundo, Matheus Cunha viveu o desespero de não ser convocado pelo, então técnico da Seleção Brasileira, Tite. Em 2026, o atacante já era nome certo na lista de Carlo Ancelotti.
Desde o ano passado, ele passou a se destacar na Premier League atuando pelo Manchester United e esteve presente em todas as convocações do técnico italiano. Mas afinal, quem é Matheus Cunha?
Natural de João Pessoa, Matheus Santos Carneiro da Cunha, de 27 anos, começou sua carreira não no futebol, mas no futsal pelo Esporte Clube Cabo Branco.
Foi só depois, com o auxílio de um técnico que viu talento no jovem, que o camisa 9 passou a atuar nas categorias de base do Coritiba. Logo em 2017, foi transferido para o FC Sion, da Suíça, já iniciando sua carreira internacional.
Seu bom desempenho chamou a atenção de outros clubes e, em 2018, o atacante acertou com o RB Leipzig e, posteriormente, com o Hertha Berlim.
Em 2021, o jogador foi campeão olímpico nas Olímpiadas de Tóquio pelo Brasil e, no mesmo ano, começou a jogar pelo Atlético de Madrid.
Seu destaque veio mesmo quando passou a atuar pelo Wolverhampton, na Premier League. No ano passado, Matheus Cunha conseguiu uma vaga em um dos clubes mais tradicionais da Ingraterra: Manchester United.
Apesar de não estar na última Copa, o camisa 9 já foi convocado 30 vezes para a Seleção Brasileira, tendo jogado 23 vezes e marcado um gol.
*Texto com informações da ESPN, O Povo e CNN, e sob revisão da editora Maeli Radis.
Fonte do Artigo
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