Quem é Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira?

Natural de João Pessoa, Matheus Santos Carneiro da Cunha , de 27 anos, começou sua carreira não no futebol, mas no futsal pelo Esporte Clube Cabo Branco.

Desde o ano passado, ele passou a se destacar na Premier League atuando pelo Manchester United e esteve presente em todas as convocações do técnico italiano. Mas afinal, quem é Matheus Cunha?

Na última Copa do Mundo, Matheus Cunha viveu o desespero de não ser convocado pelo, então técnico da Seleção Brasileira , Tite. Em 2026, o atacante já era nome certo na lista de Carlo Ancelotti.

Foi só depois, com o auxílio de um técnico que viu talento no jovem, que o camisa 9 passou a atuar nas categorias de base do Coritiba. Logo em 2017, foi transferido para o FC Sion, da Suíça, já iniciando sua carreira internacional.

Seu bom desempenho chamou a atenção de outros clubes e, em 2018, o atacante acertou com o RB Leipzig e, posteriormente, com o Hertha Berlim.

Em 2021, o jogador foi campeão olímpico nas Olímpiadas de Tóquio pelo Brasil e, no mesmo ano, começou a jogar pelo Atlético de Madrid.

Seu destaque veio mesmo quando passou a atuar pelo Wolverhampton, na Premier League. No ano passado, Matheus Cunha conseguiu uma vaga em um dos clubes mais tradicionais da Ingraterra: Manchester United.

Apesar de não estar na última Copa, o camisa 9 já foi convocado 30 vezes para a Seleção Brasileira, tendo jogado 23 vezes e marcado um gol.

*Texto com informações da ESPN, O Povo e CNN, e sob revisão da editora Maeli Radis.