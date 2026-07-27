Quem também achava que era preciso cortar uma grande mecha de cabelo? 👀

A verdade é que o exame toxicológico pode ser feito de forma simples, rápida e discreta. ✨

No Laboratório Bioclínico Miguel, todo o processo é realizado com cuidado e segurança: da conferência da documentação à coleta e ao lacre da amostra.

E um detalhe que faz toda a diferença: a coleta é feita com atenção para que a retirada da mecha de cabelo seja a mais discreta possível, preservando sua aparência.

Precisa fazer o seu exame toxicológico? Conte com a equipe do Laboratório Bioclínico Miguel para um atendimento seguro, ágil e de confiança. 🤍

📍 Av. Brasil, 305 – Ubiratã

📞 (44) 9 9838-5655

📲 Siga no Instagram: @laboratoriomiguelubirata

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