QUEM TEM MAIS, TEM CINCO!A amizade entre brasileiros e argentinos pode até fi…

🇧🇷😂 QUEM TEM MAIS, TEM CINCO! 🏆🏆🏆🏆🏆

A amizade entre brasileiros e argentinos pode até ficar cada vez maior, mas a resenha nunca acaba! 🤝🇦🇷

E quando o assunto é Copa do Mundo, o Henrique não perdoa e manda o recado: 🇧🇷😎 “Pode pular à vontade… quem tem mais, tem CINCO!”

No Paraná Supermercados é assim: a rivalidade fica dentro das quatro linhas, mas a amizade e a diversão estão sempre em primeiro lugar. ⚽🍖🍻

E você, já marcou aquele amigo que não perde uma zoeira durante a Copa? 😂👇

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

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