QUEM TEM MAIS, TEM CINCO!A amizade entre brasileiros e argentinos pode até fi…

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🇧🇷😂 QUEM TEM MAIS, TEM CINCO! 🏆🏆🏆🏆🏆
A amizade entre brasileiros e argentinos pode até ficar cada vez maior, mas a resenha nunca acaba! 🤝🇦🇷
E quando o assunto é Copa do Mundo, o Henrique não perdoa e manda o recado: 🇧🇷😎 “Pode pular à vontade… quem tem mais, tem CINCO!”
No Paraná Supermercados é assim: a rivalidade fica dentro das quatro linhas, mas a amizade e a diversão estão sempre em primeiro lugar. ⚽🍖🍻
E você, já marcou aquele amigo que não perde uma zoeira durante a Copa? 😂👇
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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